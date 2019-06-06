Росприроднадзор: ситуация с карьером в Сибае на является столь критической

Ситуация в Сибае на данный момент не является столь критической, как минувшей зимой. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Родионова представителям ТАСС на в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает сайт Newsbash.ru.





Она заявила, что согласно приходящим из Сибая отчетам, улучшения там наблюдаются еженедельно.

«Мы надеемся, что температурный режим окружающей среды не позволит эндогенному пожару в больших широтах разойтись», – сказала чиновница.

Напомним, режим повышенной готовности действует в Сибае с декабря 2018 года. Люди там страдали от запаха серы и сильного смога. Причиной задымления стало тление руды из-за окислительных процессов на недействующем карьере. Весной специалисты специально подтопили карьер, однако очаги тления остались.