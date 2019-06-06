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Елена Малышева опровергла обвинения уроженки Стерлитамака в обмане

Добавлено: 06.06.19
Просмотров: 96
Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
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Елена Малышева опровергла обвинения уроженки Стерлитамака в обмане

Известная телеведущая Елена Малышева в соцсетях высказалась об участии в ее передаче «Жить здорово» жительницы Башкирии Гульназ Зайнуллиной. Женщина, страдающая лимфостазом, приехала из Стерлитамака в Москву, приняв участие в шоу про здоровье. Там ее осмотрел доктор, пообещав помочь. Однако, вернувшись домой, девушка пожаловалась, что ее обманули.Гульназ заявила журналистам, что еще до съемок программы ее просили не озвучивать на записи реальную стоимость предстоящей операции, хотя до этого пообещали бесплатную помощь. Ее действительно осмотрел врач, но, как говорила сама г-жа Зайнуллина, потом отправил «собирать деньги на операцию».

В своем аккаунте «Инстаграмм» Елена Малышева возмутилась поведением гости программы. Слова девушки она назвала «полной ложью», рассказав, что та сама отказалась от бесплатной помощи специалистов центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

Жительницу Стерлитамака обманули с лечением в программе Елены Малышевой "Жить здорово"

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Жительницу Стерлитамака обманули с лечением в программе Елены Малышевой "Жить здорово"
- Прежде всего, мы пациентку связали с самым лучшим врачом России по лечению слоновости (или лимфостаза) с профессором Малининым. Он полностью помогал ей бесплатно и пригласил на бесплатную операцию, - заявила телеведушая. - Но она отказалась от бесплатного лечения и решила собирать деньги на свои нужды. Подчеркиваю, что ни программа, ни профессор Малинин не имеют к этому никакого отношения.
Малышева подчеркнула, что гостье шоу оплатили дорогу и проживание в Москве, а консультации специалиста пациентке ничего не стояли.
- Возможно, что ей действительно нужны деньги на лечение в Германии. Это ее выбор. Но мы здесь точно ни при чем, - добавила она.

В видеозаписи к посту Елена Малышева показала переписку доктора Малинина с Гульназ Зайнуллиной, который изучал ее анамнез и знакомился со всеми медицинскими документами и снимками. Переписывались с жительницей Башкирии и редакторы программы, которые спросили, зачем она солгала. На это девушка ответила, что попросит журналистов «чтобы все удалили».

Елена Малышева попросила «не трогать врачей», которые добросовестно помогают людям и с осторожностью относиться к тем, кто просит материальной помощи. При этом и ведущая, и сам профессор Малинин еще раз выразили готовность помочь жительнице Стерлитамака справиться с недугом – как и всех пациентов центра имени Бакулева, ее готовы принять бесплатно.

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