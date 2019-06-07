В Уфе пройдет «Парад колясок 2019»

8 июня в Уфе пройдет одиннадцатый по счету семейный фестиваль «Парад колясок 2019». К участию в нем приглашаются все желающие семьи, имеющие креативную идею оформления детского транспортного средства – самоката, велосипеда, коляски, сообщает сайт Newsbash.ru.





Лучших участников определят в номинациях: «Всегда быть в маске – судьба моя!», «До чего дошел прогресс», «Когда моя семья со мной», «От улыбки станет всем светлей», «Папа может, папа может все, что угодно», «Семеро по лавкам», «Тридцать три коровы».

Традиционно предусмотрена номинация для детей с ограниченными возможностями здоровья – «Мир без границ». В данной номинации не будет победителей или проигравших, всем участникам от имени социального проекта «Ломая барьеры» подарят наборы для развития и занятий творчеством.В программе фестиваля предусмотрены множество активностей. Так, социальный проект «Ломая барьеры» организует творческий мастер-класс по росписи гипсовых фигур, связанных с Уфой.Место и время сбора участников: площадка перед колесом обозрения «Седьмое небо» в парке имени Мажита Гафури (ост. «Горсовет) в 12.00 часов.Дополнительные вопросы можно задать по телефону: (347) 292-32-69.