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В Уфе пройдет «Парад колясок 2019»

Добавлено: 07.06.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе пройдет «Парад колясок 2019»

8 июня в Уфе пройдет одиннадцатый по счету семейный фестиваль «Парад колясок 2019». К участию в нем приглашаются все желающие семьи, имеющие креативную идею оформления детского транспортного средства – самоката, велосипеда, коляски, сообщает сайт Newsbash.ru.

Лучших участников определят в номинациях: «Всегда быть в маске – судьба моя!», «До чего дошел прогресс», «Когда моя семья со мной», «От улыбки станет всем светлей», «Папа может, папа может все, что угодно», «Семеро по лавкам», «Тридцать три коровы».

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Традиционно предусмотрена номинация для детей с ограниченными возможностями здоровья – «Мир без границ». В данной номинации не будет победителей или проигравших, всем участникам от имени социального проекта «Ломая барьеры» подарят наборы для развития и занятий творчеством.

В программе фестиваля предусмотрены множество активностей. Так, социальный проект «Ломая барьеры» организует творческий мастер-класс по росписи гипсовых фигур, связанных с Уфой.

Место и время сбора участников: площадка перед колесом обозрения «Седьмое небо» в парке имени Мажита Гафури (ост. «Горсовет) в 12.00 часов.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону: (347) 292-32-69.

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