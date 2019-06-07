В Уфе пройдет «Парад колясок 2019»
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8 июня в Уфе пройдет одиннадцатый по счету семейный фестиваль «Парад колясок 2019». К участию в нем приглашаются все желающие семьи, имеющие креативную идею оформления детского транспортного средства – самоката, велосипеда, коляски, сообщает сайт Newsbash.ru.
Лучших участников определят в номинациях: «Всегда быть в маске – судьба моя!», «До чего дошел прогресс», «Когда моя семья со мной», «От улыбки станет всем светлей», «Папа может, папа может все, что угодно», «Семеро по лавкам», «Тридцать три коровы».
В программе фестиваля предусмотрены множество активностей. Так, социальный проект «Ломая барьеры» организует творческий мастер-класс по росписи гипсовых фигур, связанных с Уфой.
Место и время сбора участников: площадка перед колесом обозрения «Седьмое небо» в парке имени Мажита Гафури (ост. «Горсовет) в 12.00 часов.
Дополнительные вопросы можно задать по телефону: (347) 292-32-69.
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