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Жители Уфы раскритиковали введенное новшество оплачивать проезд в автобусе при входе

Добавлено: 10.06.19
Просмотров: 99
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Жители Уфы раскритиковали введенное новшество оплачивать проезд в автобусе при входе

В Уфе автобусы постепенно переходят на новую систему оплаты проезда. Теперь пассажиров просят купить билет при входе, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В частности, по новым правилам начал ездить автобус №31. Уфимцы, привыкшие платить после поездки, реагируют на такое новшество негативно.
«Возле передней двери толпа, посадка теперь занимает намного больше времени. Люди ворчат, что каждый раз новые правила. Никто не предупредил», – ругаются пассажиры.
Напомним, 1 июля в Уфе заработает единая транспортная карта. С ее помощью можно будет оплачивать проезд на всех автобусах (в том числе частных маршрутках), трамваях, троллейбусах и электричках. Сейчас власти выбирают название для ЕТК.

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