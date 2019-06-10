Жители Уфы раскритиковали введенное новшество оплачивать проезд в автобусе при входе
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В Уфе автобусы постепенно переходят на новую систему оплаты проезда. Теперь пассажиров просят купить билет при входе, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Возле передней двери толпа, посадка теперь занимает намного больше времени. Люди ворчат, что каждый раз новые правила. Никто не предупредил», – ругаются пассажиры.Напомним, 1 июля в Уфе заработает единая транспортная карта. С ее помощью можно будет оплачивать проезд на всех автобусах (в том числе частных маршрутках), трамваях, троллейбусах и электричках. Сейчас власти выбирают название для ЕТК.
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