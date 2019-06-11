В Кушнаренковском районе прошел Чемпионат по спортивной ловле донной удочкой

8 июня 2019 года на реке Белой в селе Кушнаренково прошел Чемпионат по спортивной ловле донной удочкой.





Соревнование организовало РСОО "Федерация рыболовного спорта Республики Башкортостан". Мероприятие проходило в один тур продолжительностью 5 часов. В соревновании приняли участие 40 человек. Мероприятие состояло из нескольких этапов, среди которых регистрация, жеребьевка, открытие соревнований, доставка снастей к секторам, подготовка снастей, старт соревнований, взвешивание улова, награждение победителей и торжественное закрытие соревнований.

По результатам соревнований определились обладатели трех призовых мест. 1 место занял Рустам Муллаяров, 2 место - Вячеслав Потанин, 3 место - Виктор Мартыненко. Обладателем специальной номинации - "BIG FISH" (ловец самой большой рыбы) стал Алексей Чудов. Он поймал рыбу весом 1 кг.200 гр.