Программа Дня города в Уфе 12 июня 2019 года

В среду, 12 июня, в столице республики отпразднуют День города и День России. Кроме того, в этом году знаменательный день совпал с 265-й годовщиной со дня рождения Салавата Юлаева и 445-й годовщиной основания крепости Уфа. Программа для детей и взрослых запланирована масштабная. Самые интересные мероприятия в нашей подборке.





Площадь Ленина

В этой локации развлечения начнутся уже в 10:00. На аллеях площади разместится ремесленная выставка «Город мастеров». Здесь же можно будет полакомиться выпечкой уфимских кулинаров.



На площадке возле здания Русского драматического театра пройдет веселый «Детский сабантуй». Воскресные школы уже готовят красочную выставку национальных убранств на мероприятия. Маленькие участники сабантуя смогут поучаствовать в конкурсах и побороться за призы. Ребят ждут творческие акции — «Играю для Уфы», «Рисую мой любимый город» и «Пожелания моей Уфе».



С 11:00 до 11:30 на Проспекте Октября, возле площади Ленина, пройдет парад Уфимского пожарно-спасательного отряда.

Здесь утром начнется праздничная программа «С днем рождения, любимый город!» с участием творческих коллективов уфимской детской филармонии.В 12:00 уфимцев и гостей башкирской столицы ждет открытие фонтана «Часы».В 13:00 на большом экране покажут художественный фильм башкирского режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью».В 15:00 начнется гала-концерт Международного фестиваля национальных культур «Бердэмлек — Содружество». А в 16:00 музыкальный вечер продолжат участники городского конкурса «Открытый микрофон».Красочные торжества для жителей башкирской столицы начнутся накануне Дня России. В юбилейный для Демского района год администрация приготовила для уфимцев отличный подарок — концерт известной музыкальной группы. «Братья Грим» выступят на сцене Демского парка бесплатно. Начнется концерт 11 июня в 22:00.В 12:00 стартует благотворительный праздник «Добрый плов». В это же время праздничная программа начнется в парках башкирской столицы. Так, например, в Первомайском и Демском парках пройдет спортивно-игровая программа, творческие концерты и мастер-классы.На этой площадке будет дан старт международному фестивалю искусств «Сердце Евразии». Масштабное событие начнется с праздника национального костюма. Участники представят традиционную одежду башкир, русских, татар, чувашей, поляков, украинцев и других этносов. Шествие пройдет возле Башкирского театра имени Мажита Гафури и начнется в 17:30.Весь день до 23:00 творческие коллективы и исполнители будут выступать для горожан с концертными номерами. Например, в программе заявлены группы «Аргымак», «Зайнетдин», «Караван-сарай», молодёжные кавер-группы и финалистка шоу «Голос-2018» Рушана Валиева.Главным подарком для Уфы и хедлайнером не только праздничного концерта, но и первого дня фестиваля «Сердце Евразии» станет выступление популярной отечественной рок-группы Би-2.Гостей этой праздничной площадки ждет культурно-спортивный праздник «С днем рождения, любимый город!». Начало программы запланировано на 14:00, участники праздника увидят концерт, повеселятся на игровых площадках, поучаствуют в мастер-классах, станут зрителями пенного и водного шоу.

Площадки в торговых центрах Уфы

Крупные торговые комплексы башкирской столицы также подготовили для взрослых и детей интересные мероприятия. В «Меге» для ребятни пройдет бесплатный мастер-класс по объемной аппликации «Путешествие на шаре». В lifestyle-центре «Башкирия» праздничное шоу ждет посетителей контактного зоопарка «Лесное посольство» (стоимость билетов — 200 рублей). В ТРК «Семья» развлечения для малышей состоятся в игровом комплексе «Йети» (стоимость билета — 450 рублей).



Салют

Завершится праздник красочным фейерверком. Важное уточнение — в этом году засверкает вспышками небо над этнопарком «Ватан» вместо привычного Горсовета. Начало в 23:00, не пропустите.



