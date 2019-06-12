Жители Башкирии расплачиваться за проезд начнут с помощью Единой транспортной карты

В Башкирии с начала следующего месяца внедрят в работу Единую транспортную карту (ЕТК). К 1 июля специальными терминалами оборудуют 6 200 автобусов в Уфе, Салавате и Стерлитамаке, сообщает сайт Newsbash.ru.





Интересно, что расплатиться этой картой можно будет и в трамваях, и троллейбусах, а также автобусах – государственных и частных. В дальнейшем к такой системе оплаты подключат электрички и паромы.

Сейчас в Башкирии действуют карты Башавтотранса и МУЭТ. С введением ЕТК они продолжат работать, но со временем их перестанут пополнять и постепенно выведут из обращения. Цена по ЕТК будет такая же, как и по нынешним картам: 20 рублей в автобусах (25 рублей за наличный расчет), 18 рублей в трамваях и троллейбусах (20 рублей за наличные), пригород – 2,5 рубля за 1 километр.Что касается кондукторов, то в первое время они будут работать в прежнем режиме, а в дальнейшем их переведут в контролеры. В Госкомтрансе заверили, что без работы они не останутся.