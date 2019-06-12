Жители Башкирии расплачиваться за проезд начнут с помощью Единой транспортной карты
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии с начала следующего месяца внедрят в работу Единую транспортную карту (ЕТК). К 1 июля специальными терминалами оборудуют 6 200 автобусов в Уфе, Салавате и Стерлитамаке, сообщает сайт Newsbash.ru.
Интересно, что расплатиться этой картой можно будет и в трамваях, и троллейбусах, а также автобусах – государственных и частных. В дальнейшем к такой системе оплаты подключат электрички и паромы.
Читайте также:В Башкирии внедрят Единую транспортную карту
Что касается кондукторов, то в первое время они будут работать в прежнем режиме, а в дальнейшем их переведут в контролеры. В Госкомтрансе заверили, что без работы они не останутся.
Читайте также
Общество
Жители Уфы раскритиковали введенное новшество оплачивать проезд в автобусе при входе
Экономика
В Башкирии внедрят Единую транспортную карту
Экономика
В Башкирии вводится безналичная оплата проезда в общественном транспорте
Общество
В Уфе снизилась стоимость проезда на одном из маршрутов
Это интересно
В Уфе начал курсировать новогодний трамвай
Экономика
В Башкирии утвердили новые тарифы на проезд в автобусах
Общество
За проезд в автобусах "Башавтотранса" теперь можно расплачиваться картой и с помощью смартфона
Экономика
В Уфе стоимость проезда на электротранспорте повысится на 3 рубля