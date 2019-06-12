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В Уфе на площади имени Ленина запустили фонтан-часы

Добавлено: 12.06.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе на площади имени Ленина запустили фонтан-часы

Сегодня в Уфе, в честь Дня России и Дня города запустили долгожданный фонтан – часы. Гидродинамический фонтан представляет собой часы в виде круглой чаши. Струи фонтана различаются по высоте, самая интенсивная из них отображает текущий час, сообщает сайт Newsbash.ru.

Фонтан оснащен подсветкой и музыкальным сопровождением. В церемонии открытия принял участие руководитель Башкортостана Радий Хабиров.

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Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин отметил, что площадь имени Ленина является одним из любимых мест отдыха горожан, гостей столицы и фонтан станет еще одной точкой притяжения.

Строительство фонтана в виде часов началось еще в июне 2014 года, когда управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации объявило тендер по выбору подрядчика. Изначально он должен был заработать еще в 2015 году. Сумма строительства объекта менялась несколько раз — от 50 до 80 млн рублей, за пять лет поменялось три подрядчика.

В итоге два последних контракта на общую сумму в 80 млн рублей в марте и сентябре 2018 года получила компания «Уралагротехсервис», которая завершила строительство долгостроя.

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