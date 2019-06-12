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В трех районах Башкирии: Белорецком, Салаватском и Ишимбайском назначили новые даты проведения Сабантуев

Добавлено: 12.06.19
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Рубрика: Общество
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В трех районах Башкирии: Белорецком, Салаватском и Ишимбайском назначили новые даты проведения Сабантуев

В трех районах Башкирии изменили даты празднования Сабантуев. Соответствующий указ подписал врио главы республики Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Согласно документу, в Белорецком районе Сабантуй перенесли с 8 на 15 июня. В Салаватском и Ишимбайском районах народный праздник отметят 29 июня.

Напомним, в дни проведения Сабантуев в Башкирии запрещена продажа алкоголя. За нарушение закона предусмотрены штрафы.

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