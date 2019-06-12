В Уфе состоялся Международный парад в национальных костюмах побивший рекорд прошлого года

В Уфе состоялся Международный парад в национальных костюмах. В День России, День города и день рождения Салавата Юлаева в столице Башкортостана грандиозный парад открыл Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», сообщает сайт Newsbash.ru.





Напомним, год назад, 9 июня 2018 года, в Уфе установили рекорд на самый массовый спиральный хоровод в национальных костюмах. 1192 — такова была официальная цифра рекорда. В этом году рекорд был побит, что было видно невооруженным глазом. Как сообщили организаторы, только зарегистрированных участников коллективов было около 2700 человек, к ним по ходу парада присоединялись многочисленные горожане в костюмах.

Огромная интернациональная колонна участников Праздника национального костюма прошла по улице Заки Валиди от Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури вниз в Уфимский амфитеатр, к этно-парку «Ватан». В Уфу приехали коллективы не только из районов и городов республики, но и из Москвы, Оренбургской области, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа. На площадке перед фестивальной сценой развернулся массовый хоровод.Парад в национальных костюмах в этом году впервые прошел в международном статусе. Русские, башкиры, татары, немцы, чуваши, латыши, украинцы, мордва, кряшены, удмурты, марийцы, казаки, белорусы, индийцы, арабы, таджики и другие нации прошли массовым красочным шествием. К ним присоединились студенты в национальных костюмах народов Конго, Колумбии, Вьетнама, Китая, Турции, Узбекистана, Киргизии и других стран, многие из них являются участниками Международного фестиваля национальных культур «Берҙәмлек — Содружество».Самому младшему участнику парада Эльдану Залалову — всего год и семь месяцев, самый старший участник — Салават Расулев сегодня отмечает 80-летие.

На сцене с 19 часов выступали санкт-петербургская группа «Ингервала» и участники фестиваля-марафона «Песни России» под руководством Надежды Бабкиной. Башкортостан на фестивале «Песни России» представляют этно-рок-группа «Аргымак» и Фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас», в Уфе также к участникам присоединился проект Zainetdin. Во второй половине программы на сцену выйдет российская группа «Би-2», выступление которой завершит праздничный фейерверк.



Фестиваль искусств «Сердце Евразии» продолжится в Уфимском амфитеатре в течение четырех дней и завершится в субботу, 15 июня.