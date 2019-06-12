Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе состоялся Международный парад в национальных костюмах побивший рекорд прошлого года

В Уфе состоялся Международный парад в национальных костюмах побивший рекорд прошлого года

Добавлено: 12.06.19
Просмотров: 103
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе состоялся Международный парад в национальных костюмах побивший рекорд прошлого года

В Уфе состоялся Международный парад в национальных костюмах. В День России, День города и день рождения Салавата Юлаева в столице Башкортостана грандиозный парад открыл Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», сообщает сайт Newsbash.ru.

Напомним, год назад, 9 июня 2018 года, в Уфе установили рекорд на самый массовый спиральный хоровод в национальных костюмах. 1192 — такова была официальная цифра рекорда. В этом году рекорд был побит, что было видно невооруженным глазом. Как сообщили организаторы, только зарегистрированных участников коллективов было около 2700 человек, к ним по ходу парада присоединялись многочисленные горожане в костюмах.

В Уфе на площади имени Ленина запустили фонтан-часы

Читайте также:

В Уфе на площади имени Ленина запустили фонтан-часы
Огромная интернациональная колонна участников Праздника национального костюма прошла по улице Заки Валиди от Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури вниз в Уфимский амфитеатр, к этно-парку «Ватан». В Уфу приехали коллективы не только из районов и городов республики, но и из Москвы, Оренбургской области, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа. На площадке перед фестивальной сценой развернулся массовый хоровод.

Парад в национальных костюмах в этом году впервые прошел в международном статусе. Русские, башкиры, татары, немцы, чуваши, латыши, украинцы, мордва, кряшены, удмурты, марийцы, казаки, белорусы, индийцы, арабы, таджики и другие нации прошли массовым красочным шествием. К ним присоединились студенты в национальных костюмах народов Конго, Колумбии, Вьетнама, Китая, Турции, Узбекистана, Киргизии и других стран, многие из них являются участниками Международного фестиваля национальных культур «Берҙәмлек — Содружество».

Самому младшему участнику парада Эльдану Залалову — всего год и семь месяцев, самый старший участник — Салават Расулев сегодня отмечает 80-летие.

На сцене с 19 часов выступали санкт-петербургская группа «Ингервала» и участники фестиваля-марафона «Песни России» под руководством Надежды Бабкиной. Башкортостан на фестивале «Песни России» представляют этно-рок-группа «Аргымак» и Фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас», в Уфе также к участникам присоединился проект Zainetdin. Во второй половине программы на сцену выйдет российская группа «Би-2», выступление которой завершит праздничный фейерверк.

Фестиваль искусств «Сердце Евразии» продолжится в Уфимском амфитеатре в течение четырех дней и завершится в субботу, 15 июня.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Программа Дня города в Уфе 12 июня 2019 года
Общество
Программа Дня города в Уфе 12 июня 2019 года
Стала известна программа празднования Дня города в Уфе
Культура
Стала известна программа празднования Дня города в Уфе
«День 1000 велосипедистов» в Уфе пройдет 26 мая
Общество
«День 1000 велосипедистов» в Уфе пройдет 26 мая
Уфа попала в «Книгу рекордов России» за самый большой хоровод в национальных костюмах
Общество
Уфа попала в «Книгу рекордов России» за самый большой хоровод в национальных костюмах
Уфимцы в национальных костюмах могут попасть в Книгу рекордов
Общество
Уфимцы в национальных костюмах могут попасть в Книгу рекордов
Праздник национального костюма и «UFA - Kuraifest» пройдут в Уфе
Общество
Праздник национального костюма и «UFA - Kuraifest» пройдут в Уфе
В Уфе на фестивале «Сердце Евразии» выступит группа «Пицца»
Общество
В Уфе на фестивале «Сердце Евразии» выступит группа «Пицца»
В Уфу приехал Павел Грудинин, который баллотируется в президенты от КПРФ
Общество
В Уфу приехал Павел Грудинин, который баллотируется в президенты от КПРФ
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: