В Уфе открылся рейс на Черное море - поезд «Уфа – Имеретинский курорт»

Из уфимского железнодорожного вокзала стартуют рейсы нового поезда на Черное море. Поезд «Уфа – Имеретинский курорт» (Олимпийский парк) под номером 552 начнет ездить с 5 июля. Время отправки первого состава – 7:20 по местному времени, сообщает сайт Newsbash.ru.





Новый поезд будет курсировать в течение всего лета. Из Уфы он будет отправляться 5, 12, 16, 18, 28 и 30 июля, 2 и 30 августа, а обратно – 7, 14, 18, 20, 30 июля, 1, 4 августа и 1 сентября. Причем в определенные дни пассажирам будут предлагать только купейные вагоны. Речь идет об отправлении в сторону Олимпийского парка 16 и 28 июля, 2 августа из Уфы и 18, 30 июля, 4 августа из Имеретинского курорта. В другие дни при покупке билетов будет возможность выбирать между СВ, купе или плацкартом. Время, проведенное в дороге, составит 52 часа.

Цена на плацкартные вагоны на сегодняшний день начинается от 4 207 рублей, купе – от 4 283 рублей, СВ – от 8 409 рублей. При этом за такую цену в купейных вагонах не будет биотуалетов и кондиционеров. Если пассажир хочет вагон с этими удобствами, то ему нужно купить билет на 500 рублей дороже. Кстати, поезд «Уфа – Имеретинский курорт» пустят в дополнение к существующему курортному составу № 461 «Уфа – Адлер», который отправляется по нечетным числам.