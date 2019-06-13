В Кармаскалинском районе разросшийся мусорный полигон грозит экологической катастрофой

Жители Кармаскалинского района, а именно села Прибельский, бьют тревогу. Поводом для беспокойства местных жителей стал быстро разрастающийся мусорный полигон, сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам сельчан, к ним свозится мусор со всего района. А границы полигона уже подходят к ближайшим домам, расположенным в 500 метрах от свалки. С другой стороны полигон расширяется в направлении кладбища, что тоже возмущает граждан. Помимо прочего люди не исключают вероятности, что продукты распада могли попасть в грунтовые воды, так как жидкость уже имеет специфичный запах.

— Нельзя допускать расширения границ полигона, когда рядом размещаются мусульманское и православное кладбища. Кроме того не стоит забывать, что село находится на берегу реки Белая, что может привести к экологической катастрофе. Жители деревни Сарт-Наурузово обеспокоены проникновением продуктов распада в грунтовые воды. В деревне нет центрального водоснабжения, жители пользуются колодцами и скважинами. А ветра нередко доносят до них зловонные запахи, — высказалась Галина Смагина, член Совета ветеранов.