С 17 по 21 июня в Уфе пройдет Троицкий Крестный ход

С 17 по 21 июня, по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, по многолетней традиции, вокруг Уфы пройдет ежегодный Троицкий Крестный ход – в честь Великого двунадесятого праздника Святой Живоначальной Троицы, сообщает сайт Newsbash.ru.





Это одно из самых больших молитвенных шествий в России. Уфимская епархия приглашает присоединится к молитве «на ногах». Можно взять свою домашнюю икону. Можно участвовать на небольших участках пути. Верующим напомнили о необходимости удобной обуви, одежде по погоде и запасе питьевой воды. Крестный ход провожается и встречается настоятелями обозначенных в маршруте храмов, где служится молебен по прибытии и при отбытии.

Отправление в 10.00 от Сергиевского Собора ул.Бехтерева, 2 по ул. Пугачева, далее через р.Уфа в направлении с.Русский Юрмаш.Прибытие в храм прп. Серафима Саровского с.Русский Юрмаш около 18.00.Расстояние 25 км.Отправление в 10.00 от с. Русский Юрмаш в направлении мкр.Шакша до.Прибытие в Никольский храм в Шакше г.Уфы (ул.Касимовская,3) около 12.00.Расстояние 10 км.Отправление в 10.00 от мкрн.Шакша Никольский храм (ул.Касимовская,3) по ул. Гвардейской, далее через р.Уфа и вдоль трассы до мкр.Черниковка (ул.Ушакова — ул.Вологодская - ул.Черниковская)Прибытие в Пантелеимоновский храм (ул.Архитектурная,7/1). в 18.00.Расстояние 20 км.Отправление в 10.00 от Пантелеимоновского храма (ул.Архитектурная,7/1) в направлении Южного автовокзала (ул.Ульяновых — ул.Блюхера — ул. Р.Зорге), далее в микрорайон Затон по ул.АхметоваПрибытие в Свято-Георгиевский храм (ул.Летчиков,1). ок.19.00.Расстояние 30 км.

21 июня.

Отправление в 10.00 от Георгиевского храма (ул.Летчиков,1) в направлении мкрн.Дема (д.Миловка — д.Ветошниково) до храма Св.Ап.Андрея Первозванного (ул.Дюртюлинская,9) и далее по мкрн.Дема в сторону Ленинского р-на г.Уфы (Монумент Дружбы)

Прибытие в Сергиевский Собор, (ул. Бехтерева,2). ок. 18.00.

Расстояние 30 км.