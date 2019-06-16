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С 17 по 21 июня в Уфе пройдет Троицкий Крестный ход

Добавлено: 16.06.19
Просмотров: 105
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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С 17 по 21 июня в Уфе пройдет Троицкий Крестный ход

С 17 по 21 июня, по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, по многолетней традиции, вокруг Уфы пройдет ежегодный Троицкий Крестный ход – в честь Великого двунадесятого праздника Святой Живоначальной Троицы, сообщает сайт Newsbash.ru.

Это одно из самых больших молитвенных шествий в России. Уфимская епархия приглашает присоединится к молитве «на ногах». Можно взять свою домашнюю икону. Можно участвовать на небольших участках пути. Верующим напомнили о необходимости удобной обуви, одежде по погоде и запасе питьевой воды. Крестный ход провожается и встречается настоятелями обозначенных в маршруте храмов, где служится молебен по прибытии и при отбытии. 

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Маршрут следования: 17 июня.
Отправление в 10.00 от Сергиевского Собора ул.Бехтерева, 2 по ул. Пугачева, далее через р.Уфа в направлении с.Русский Юрмаш.
Прибытие в храм прп. Серафима Саровского с.Русский Юрмаш около 18.00.
Расстояние 25 км.

18 июня.
Отправление в 10.00 от с. Русский Юрмаш в направлении мкр.Шакша до.
Прибытие в Никольский храм в Шакше г.Уфы (ул.Касимовская,3) около 12.00.
Расстояние 10 км.

19 июня.
Отправление в 10.00 от мкрн.Шакша Никольский храм (ул.Касимовская,3) по ул. Гвардейской, далее через р.Уфа и вдоль трассы до мкр.Черниковка (ул.Ушакова — ул.Вологодская - ул.Черниковская)
Прибытие в Пантелеимоновский храм (ул.Архитектурная,7/1). в 18.00. 
Расстояние 20 км.

20 июня.
Отправление в 10.00 от Пантелеимоновского храма (ул.Архитектурная,7/1) в направлении Южного автовокзала (ул.Ульяновых — ул.Блюхера — ул. Р.Зорге), далее в микрорайон Затон по ул.Ахметова
Прибытие в Свято-Георгиевский храм (ул.Летчиков,1). ок.19.00.
Расстояние 30 км.

21 июня.
Отправление в 10.00 от Георгиевского храма (ул.Летчиков,1) в направлении мкрн.Дема (д.Миловка — д.Ветошниково) до храма Св.Ап.Андрея Первозванного (ул.Дюртюлинская,9) и далее по мкрн.Дема в сторону Ленинского р-на г.Уфы (Монумент Дружбы)
Прибытие в Сергиевский Собор, (ул. Бехтерева,2). ок. 18.00.
Расстояние 30 км.

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