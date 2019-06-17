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Жителей Татрастана оскорбила карикатура Камиля Бузыкаева

Добавлено: 17.06.19
Просмотров: 75
Рубрика: Общество
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Жителей Татрастана оскорбила карикатура Камиля Бузыкаева

Знаменитого уфимского карикатуриста Камиля Бузыкаева обвинили в сравнении жительниц Татарстана с путанами, сообщает сайт Newsbash.ru.

Забавный рисунок карикатурист выложил в соцсети на прошлой неделе. На нем изображена дама, своей одеждой напоминающая девушек легкого поведения. Более того на рисунке также был изображен припаркованный автомобиль, в котором кто-то уже успел уединиться с другой девушкой.

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Примечательно, что девушка держит в руках блюдо с чак-чаком, а над ним нависает растяжка с надписью «Welcome to Kazan».
- На днях Бузыкаев опубликовал оскорбительную для всех казанцев и татарстанцев карикатуру. В ней делается жирный намек, что Казань ради гостей готова на всё, - написали пользователи популярного сообщества «Татары мира».
Сам Бузыкаев прокомментировал, что подобных девушек можно постоянно встретить на участке трассы М-7 в Татарстане.

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