Жителей Татрастана оскорбила карикатура Камиля Бузыкаева
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Знаменитого уфимского карикатуриста Камиля Бузыкаева обвинили в сравнении жительниц Татарстана с путанами, сообщает сайт Newsbash.ru.
Забавный рисунок карикатурист выложил в соцсети на прошлой неделе. На нем изображена дама, своей одеждой напоминающая девушек легкого поведения. Более того на рисунке также был изображен припаркованный автомобиль, в котором кто-то уже успел уединиться с другой девушкой.
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- На днях Бузыкаев опубликовал оскорбительную для всех казанцев и татарстанцев карикатуру. В ней делается жирный намек, что Казань ради гостей готова на всё, - написали пользователи популярного сообщества «Татары мира».Сам Бузыкаев прокомментировал, что подобных девушек можно постоянно встретить на участке трассы М-7 в Татарстане.
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