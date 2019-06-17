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В Башкирии начал работать Единый государственный реестр ЗАГС (ЕГР ЗАГС)

Добавлено: 17.06.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии начал работать Единый государственный реестр ЗАГС (ЕГР ЗАГС)

Башкортостан стал пилотным регионом по внедрению и опытной эксплуатации федеральной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС). Об этом сегодня на оперативном совещании в Правительстве республики сообщил председатель Госкомитета РБ по делам юстиции Владимир Спеле, сообщает сайт Newsbash.ru.

С помощью новой информационной системы граждане смогут получать документы органов ЗАГС независимо от места проживания. Например, человек, родившийся в Уфе и проживающий в Москве, сможет получить свидетельство о рождении по месту жительства, причём с начала 2021 года документ будет выдан в день обращения. Кроме того, на всех свидетельствах гражданского состояния теперь проставляется QR-код, позволяющий гражданам и всем заинтересованным органам проверить, действительно ли составлялась актовая запись и кем она была составлена.

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Реестр содержит записи актов гражданского состояния, составленные в ЕГР ЗАГС с 1 октября 2018 года, а также составленные с 1926 года по 1 октября 2018 года и конвертированные в ЕГР ЗАГС (эта работа будет завершена до конца 2020 года). Он также включает в себя сведения о документах, выданных компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния.

В Башкортостане работу в ЕГР ЗАГС начали 73 отдела ЗАГС. За восемь месяцев внедрения новой системы в реестре зарегистрировано более 90 тысяч актов гражданского состояния, совершено более 120 тысяч юридически значимых действий. Кроме того, ведётся учёт, хранение и обработка уникального 15-миллионного архива актовых записей, которые в дальнейшем подлежат конвертации в ЕГР ЗАГС.

Работа по внедрению реестра во всех органах ЗАГС России началась с 1 октября 2018 года. Планируется, что в дальнейшем ЕГР ЗАГС станет основой единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении страны. Оператором новой системы определена Федеральная налоговая служба.

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