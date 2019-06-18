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В Уфе почти на два месяца закроется движение по Бирскому тракту

Добавлено: 18.06.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе почти на два месяца закроется движение по Бирскому тракту

С 18 июня по 31 июля будет закрыто движение автотранспорта по Бирскому тракту на участке от пересечения с улицей Свободы до железнодорожного переезда, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщили в мэрии, такая мера вводится в связи со строительством транспортной развязки. Объезд перекрываемого участка будет осуществляться по временной технологической дороге.

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В администрации г. Уфы попросили жителей и гостей столицы Башкортостана с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дороги. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и интервалы, обращать внимание на дорожные знаки и ограждения.

Протяженность Бирского тракта превышает 12 км. В целом обновленную трассу планируется сдать до 25 октября 2019 года.

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