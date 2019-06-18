В Уфе почти на два месяца закроется движение по Бирскому тракту
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С 18 июня по 31 июля будет закрыто движение автотранспорта по Бирскому тракту на участке от пересечения с улицей Свободы до железнодорожного переезда, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщили в мэрии, такая мера вводится в связи со строительством транспортной развязки. Объезд перекрываемого участка будет осуществляться по временной технологической дороге.
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Протяженность Бирского тракта превышает 12 км. В целом обновленную трассу планируется сдать до 25 октября 2019 года.
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