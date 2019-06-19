В Кармаскалинском районе пройдет Журфест-2019
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«Журфест-2019» пройдет 26 июня у деревни Таусенгир Кармаскалинского района Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Узнай свою республику!» — так звучит в этом году тема ежегодного фестиваля. Мероприятие будет посвящено 100-летию Республики Башкортостан и Дню работников печати и информации РБ.
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Гости мероприятия смогут увидеть выступления участников фестиваля конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука «Мэргэн уксы», по завершении которых для всех желающих проведут мастер-классы. Будет также организована дегустация национальных блюд. В мероприятии примут участие представители федеральных, республиканских, районных и городских изданий разных форм собственности, телевидения, радио и интернет-сообщества.
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