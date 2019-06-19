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В Кармаскалинском районе пройдет Журфест-2019

Добавлено: 19.06.19
Просмотров: 26
Рубрика: Общество
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В Кармаскалинском районе пройдет Журфест-2019

«Журфест-2019» пройдет 26 июня у деревни Таусенгир Кармаскалинского района Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Узнай свою республику!» — так звучит в этом году тема ежегодного фестиваля. Мероприятие будет посвящено 100-летию Республики Башкортостан и Дню работников печати и информации РБ.

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В рамках фестиваля состоятся круглые столы и дискуссии, в которых примут участие специалисты в области СМИ, известные в республике блогеры. Эксперты обсудят современные технологии позиционирования внутреннего туризма в СМИ, методы повышения эффективности региональных СМИ, вопросы использования блогов и лидеров общественного мнения в позиционировании региона с развитым внутренним туризмом.

Гости мероприятия смогут увидеть выступления участников фестиваля конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука «Мэргэн уксы», по завершении которых для всех желающих проведут мастер-классы. Будет также организована дегустация национальных блюд. В мероприятии примут участие представители федеральных, республиканских, районных и городских изданий разных форм собственности, телевидения, радио и интернет-сообщества.

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