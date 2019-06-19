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В Белебеевском районе жители выступая против строительства свинофермы разбили палатки

Добавлено: 19.06.19
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Рубрика: Общество
Теги: Белебеевский район
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В Белебеевском районе жители выступая против строительства свинофермы разбили палатки

Жители деревни Краснояр основали небольшой палаточный лагерь на земле Шаровского сельсовета. Это не провождение свободного времени на природе, а протест против строительства свинофермы, сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам жителей и общественников, несмотря на отсутствие экспертизы, проекта и разрешения, бульдозеры уже начали вести работы. Заложниками конфликта стали сразу три стороны – сельчане, предприниматель в лице ООО «Башкирская мясная компания» и руководство Белебеевского района. Стоит отметить, что на 2 июля запланированы публичные слушания по данному вопросу. Но конфликт назревает уже сейчас, вероятно, в него стоит вмешаться правительству Башкирии. Жители ближайших деревень записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

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Напомним, история получила резонанс в апреле 2019 года. Узнав о возможном строительстве предприятия, жители выступили против. Они опасаются, что свинокомплекс может нанести непоправимый ущерб местной экологии. Помимо прочего в Белебеевском районе находится историческая для чувашского народа деревня, где родились и похоронены классики литературы Константин Иванов и Яков Усхай.

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