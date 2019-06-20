В Башкирии пройдет VIII Автопробег «Дорогу молоку!»

В рамках Всероссийского движения в августе 2019 года состоится VIII Автопробег «Дорогу молоку!». Молочный караван будет насчитывать 150 участников, передвигающихся на 50 автомобилях. Маршрут пройдет по Кировской области, Республикам Удмуртия и Башкортостан. Участники Автопробега посетят ведущие животноводческие хозяйства и перерабатывающие предприятия регионов, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РБ, автопробег стартует 19 августа, по нашему региону он пройдет 22-23 августа. Завершится автопробег в Уфе, в финальный день – 24 августа участники посетят ежегодный фестиваль «Молочная страна».

На днях генеральный директор ООО «Центр изучения молочного рынка» Михаил Мищенко проинспектировал маршруту автопробега. По результатам поездки московский гость отметил "ответственный подход башкирского аграрного ведомства при подготовке к автопробегу".