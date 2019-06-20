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В Башкирии пройдет VIII Автопробег «Дорогу молоку!»

Добавлено: 20.06.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии пройдет VIII Автопробег «Дорогу молоку!»

В рамках Всероссийского движения в августе 2019 года состоится VIII Автопробег «Дорогу молоку!». Молочный караван будет насчитывать 150 участников, передвигающихся на 50 автомобилях. Маршрут пройдет по Кировской области, Республикам Удмуртия и Башкортостан. Участники Автопробега посетят ведущие животноводческие хозяйства и перерабатывающие предприятия регионов, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РБ, автопробег стартует 19 августа, по нашему региону он пройдет 22-23 августа. Завершится автопробег в Уфе, в финальный день – 24 августа участники посетят ежегодный фестиваль «Молочная страна».

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На днях генеральный директор ООО «Центр изучения молочного рынка» Михаил Мищенко проинспектировал маршруту автопробега. По результатам поездки московский гость отметил "ответственный подход башкирского аграрного ведомства при подготовке к автопробегу".

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