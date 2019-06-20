Жители Аургазинского района испытывают острую нехватку пресной воды
Живительная влага или яд? Жители деревни Чишмы Аургазинского района уже на протяжении 20 лет вынуждены пить воду, не отвечающую санитарным нормам. Мутная, солёная, а за пресной водой приходится ездить в другие деревни, но не у всех сельчан есть такая возможность, сообщает сайт Newsbash.ru.
По вкусу как морская, но не отличается такими же полезными свойствами. К единственному общественному колодцу ходят почти все жители деревни Чишмы. Уже на протяжении 20 лет местные жители вынуждены пить мутную воду. Населенный пункт хоть и небольшой – всего 47 дворов – но детей много. Родители переживают за их здоровье.
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Лена Мухамадиярова, глава Султанмуратовского сельсовета:
Местная администрация говорит, что подключиться к водопроводу, ведущему из Гафурийского района, можно. Но на это нужны финансы, которых в бюджете сельсовета нет. Чтобы попасть в республиканскую программу, необходим проект и проведение экспертизы. На это только по примерным подсчетам местной администрации необходимо около 5 миллионов рублей. И это еще не считая работ. А пока в бюджете брешь, сельчане вынуждены мириться с экологическим коллапсом и пить воду, не предназначенную для этого, либо добывать чистую, кто как может.
Автор: Динара Таймасханова