Жители Аургазинского района испытывают острую нехватку пресной воды

Живительная влага или яд? Жители деревни Чишмы Аургазинского района уже на протяжении 20 лет вынуждены пить воду, не отвечающую санитарным нормам. Мутная, солёная, а за пресной водой приходится ездить в другие деревни, но не у всех сельчан есть такая возможность, сообщает сайт Newsbash.ru.





По вкусу как морская, но не отличается такими же полезными свойствами. К единственному общественному колодцу ходят почти все жители деревни Чишмы. Уже на протяжении 20 лет местные жители вынуждены пить мутную воду. Населенный пункт хоть и небольшой – всего 47 дворов – но детей много. Родители переживают за их здоровье.

«Многие, откуда могут, в контейнерах привозят на машинах. У кого-то машины нет. Вот, допустим, у нас машины нет. Нам приходится отсюда пить».

«Нам предлагали в прошлом году привозить воду с Толбазов. Литр 20 рублей стоит. Никто не согласился. Отказались бабушки, дедушки – все».

«Мы брали анализ, из Стерлитамака приехали. И вот эти анализы показывают, что нельзя пить. Потому что там большая жесткость и нитраты. После этого заключение дали: пока нельзя пить. Потом мы организовали подвоз воды. 2 дня организовали. Население против этого».

Такая же ситуация со скважинами во дворах сельчан. Вода здесь на все золота. Даже для кипячения берут из привозных бутылей. А вот домашним птицам выбирать не из чего – пьют, что дают. Многочисленные жалобы сельчан на качество принесли некоторые результаты. Санэпидемстанция подтвердила их догадки – вода не соответствует нормам.

Местная администрация говорит, что подключиться к водопроводу, ведущему из Гафурийского района, можно. Но на это нужны финансы, которых в бюджете сельсовета нет. Чтобы попасть в республиканскую программу, необходим проект и проведение экспертизы. На это только по примерным подсчетам местной администрации необходимо около 5 миллионов рублей. И это еще не считая работ. А пока в бюджете брешь, сельчане вынуждены мириться с экологическим коллапсом и пить воду, не предназначенную для этого, либо добывать чистую, кто как может.

Автор: Динара Таймасханова