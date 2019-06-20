Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Бирск привезут мощи святых покровителей семьи Петра и Февронии

В Бирск привезут мощи святых покровителей семьи Петра и Февронии

Добавлено: 20.06.19
Просмотров: 39
Рубрика: Общество
Теги: Бирский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Бирск привезут мощи святых покровителей семьи Петра и Февронии

Там пройдет фестиваль «День семьи, любви и верности». Предполагается, что в старейший город республики съедутся образцовые семьи, где берегут ценности, господствуют национальные традиции и воспитывается много детей. Родители будут удостоены государственных и общественных наград, сообщает сайт Newsbash.ru.

В рамках фестиваля проведут выставку ремесел, будет организован флешмоб и большой праздничный концерт на Соборной площади Бирска. Предполагается, что перед зрителями выступят звезды эстрады и кино супруги Антон и Виктория Макарские.

В Бирске заканчивают благоустраивать территорию ТОК-центра «Умникум»

Читайте также:

В Бирске заканчивают благоустраивать территорию ТОК-центра «Умникум»
Каринэ Хабирова, организатор республиканского фестиваля «День семьи, любви и верности»:
«Хотелось бы такие мероприятия проводить чаще и показывать примеры семей, на которых стоит равняться. И показывать молодежи, как стоит жить вместе друг с другом по многу лет и воспитывать детей, и, наверно, достигать каких-то успехов в этой области тоже».

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Уфе на фестивале «Сердце Евразии» выступит группа «Пицца»
Общество
В Уфе на фестивале «Сердце Евразии» выступит группа «Пицца»
В Башкирии в День семьи могут сократить рабочий день
Общество
В Башкирии в День семьи могут сократить рабочий день
Рустэм Хамитов объявил 2018 год в Башкортостане Годом семьи
Политика
Рустэм Хамитов объявил 2018 год в Башкортостане Годом семьи
В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»
Общество
В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»
В Башкирии семьям с первенцами и родившими третьего и последующего ребенка продолжат ежемесячные выплаты
Общество
В Башкирии семьям с первенцами и родившими третьего и последующего ребенка продолжат ежемесячные выплаты
В Уфе пройдет фестиваль близнецов и двойняшек
Общество
В Уфе пройдет фестиваль близнецов и двойняшек
В Уфе пройдет ежегодный фестиваль «Молочная страна-2018»
Общество
В Уфе пройдет ежегодный фестиваль «Молочная страна-2018»
В Стерлитамаке пройдёт фестиваль индийской культуры
Общество
В Стерлитамаке пройдёт фестиваль индийской культуры
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: