В Бирск привезут мощи святых покровителей семьи Петра и Февронии

Там пройдет фестиваль «День семьи, любви и верности». Предполагается, что в старейший город республики съедутся образцовые семьи, где берегут ценности, господствуют национальные традиции и воспитывается много детей. Родители будут удостоены государственных и общественных наград, сообщает сайт Newsbash.ru.





В рамках фестиваля проведут выставку ремесел, будет организован флешмоб и большой праздничный концерт на Соборной площади Бирска. Предполагается, что перед зрителями выступят звезды эстрады и кино супруги Антон и Виктория Макарские.

«Хотелось бы такие мероприятия проводить чаще и показывать примеры семей, на которых стоит равняться. И показывать молодежи, как стоит жить вместе друг с другом по многу лет и воспитывать детей, и, наверно, достигать каких-то успехов в этой области тоже».