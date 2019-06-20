В Бирск привезут мощи святых покровителей семьи Петра и Февронии
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Там пройдет фестиваль «День семьи, любви и верности». Предполагается, что в старейший город республики съедутся образцовые семьи, где берегут ценности, господствуют национальные традиции и воспитывается много детей. Родители будут удостоены государственных и общественных наград, сообщает сайт Newsbash.ru.
В рамках фестиваля проведут выставку ремесел, будет организован флешмоб и большой праздничный концерт на Соборной площади Бирска. Предполагается, что перед зрителями выступят звезды эстрады и кино супруги Антон и Виктория Макарские.
«Хотелось бы такие мероприятия проводить чаще и показывать примеры семей, на которых стоит равняться. И показывать молодежи, как стоит жить вместе друг с другом по многу лет и воспитывать детей, и, наверно, достигать каких-то успехов в этой области тоже».
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