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В Уфе выбрали лучшего молодого рабочего ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Добавлено: 21.06.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе выбрали лучшего молодого рабочего ООО «Газпром трансгаз Уфа»

В «Газпром трансгаз Уфа» подвели итоги конкурса профессионального мастерства. В юбилейном двадцатом фестивале приняли участие более ста работников предприятия – представители восьми рабочих профессий: электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, прибористы, лаборанты химического анализа, трубопроводчики линейные, водители, токари, машинисты экскаватора, а также специалисты противокоррозионной защиты, сообщает сайт Newsbash.ru.

Кроме того, впервые проводился конкурс на звание «Лучший молодой рабочий». Испытания развернулись на базе пяти подразделений Общества.

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На церемонии награждения победителей от имени руководства Общества поздравил главный инженер – заместитель генерального директора Рустем Усманов.
– Рабочие специальности – базис, на котором строится основная деятельность Общества, – отметил он. – Вы – финалисты, вы – лучшие. Приятно видеть на пьедестале почета новые лица. Надеюсь, что динамика конкурентной борьбы будет продолжена и в дальнейшем.
Впервые в этом году были учреждены специальные призы ОППО «Газпром трансгаз Уфа профсоюз» для самых опытных участников конкурса из числа призеров. Ими стали работники Стерлитамакского ЛПУМГ: лаборант химического анализа Алла Сиразетдинова и станочник широкого профиля Валириан Мамлеев. Награды номинантам вручил председатель ОППО Максим Свияжский.

Победители конкурса:

  • Лучший специалист противокоррозионной защиты — Ильдар Садыков, Шаранский филиал.
  • Лучший трубопроводчик линейный — Ильяс Ахмадеев, Стерлитамакский филиал.
  • Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования — Антон Скоросов, Стерлитамакский филиал.
  • Лучший электрогазосварщик — Рустам Сагитов, Кармаскалинский филиал.
  • Лучший лаборант химического анализа — Алла Сиразетдинова, Стерлитамакский филиал.
  • Лучший приборист — Фаварис Тухватуллин, Полянский филиал.
  • Лучший машинист экскаватора — Геннадий Шамаев, Полянский филиал.
  • Лучший токарь — Дмитрий Рогожнев, Инженерно-технический центр.
  • Лучший водитель — Иван Мишин, Стерлитамакский филиал.
  • Лучший молодой рабочий — Денис Прокудин, Кармаскалинский филиал.

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