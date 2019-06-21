В Уфе выбрали лучшего молодого рабочего ООО «Газпром трансгаз Уфа»

В «Газпром трансгаз Уфа» подвели итоги конкурса профессионального мастерства. В юбилейном двадцатом фестивале приняли участие более ста работников предприятия – представители восьми рабочих профессий: электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, прибористы, лаборанты химического анализа, трубопроводчики линейные, водители, токари, машинисты экскаватора, а также специалисты противокоррозионной защиты, сообщает сайт Newsbash.ru.





Кроме того, впервые проводился конкурс на звание «Лучший молодой рабочий». Испытания развернулись на базе пяти подразделений Общества.

– Рабочие специальности – базис, на котором строится основная деятельность Общества, – отметил он. – Вы – финалисты, вы – лучшие. Приятно видеть на пьедестале почета новые лица. Надеюсь, что динамика конкурентной борьбы будет продолжена и в дальнейшем.

На церемонии награждения победителей от имени руководства Общества поздравил главный инженер – заместитель генерального директора Рустем Усманов.Впервые в этом году были учреждены специальные призы ОППО «Газпром трансгаз Уфа профсоюз» для самых опытных участников конкурса из числа призеров. Ими стали работники Стерлитамакского ЛПУМГ: лаборант химического анализа Алла Сиразетдинова и станочник широкого профиля Валириан Мамлеев. Награды номинантам вручил председатель ОППО Максим Свияжский.

Победители конкурса: