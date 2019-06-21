В Ишимбае активисты напомнили жителям о ПДД с помощью надписей на асфальте
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В башкирском Ишимбае волонтеры из лицея №12 на оживленных перекрестках нанесли надписи-предупреждения «Слезь с велосипеда» и «Не спеши — успеешь». Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, сообщает сайт Newsbash.ru.
Цель работы — напомнить участникам дорожного движения о правилах безопасности на пешеходных переходах. Акция призывает взрослых и детей быть особенно внимательными к дорожной обстановке. Безусловно, эти призывы на асфальте будут полезными и предотвратят трагедии на дорогах. Профилактические мероприятия в рамках акции будут продолжены.
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«Памятки будут распространяться в магазинах, где продают велосипеды, и все покупатели, приобретающие велосипед, смогут освежить в памяти правила дорожного движения», — сказал Динар Гильмутдинов.Он сообщил также, что с января по май 2019 года на дорогах Башкирии погибли 144 человека, кроме того, увеличилось количество ДТП с участием велосипедистов.
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