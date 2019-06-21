29 июня в Уфе пройдет акция «10 000 шагов к жизни»

На следующей неделе, 29 июня, в столице Башкортостана пройдет Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни». При этом Уфа станет главной площадкой проведения мероприятия, взявшего начало в 2015 году, сообщает сайт Newsbash.ru.



В парке культуры и отдыха имени Гафури состоятся массовая зарядка, концерт, веселые эстафеты и флешмоб #ПередайСердце. Акция является основной частью общероссийской общественной программы Лиги здоровья нации «Здоровый муниципалитет». Праздник приурочен ко Дню молодежи и пройдет под девизом «Наилучшее здоровье с наименьшими затратами».Принять участие в спортивном празднике может любой желающий. Начало в десять часов утра.