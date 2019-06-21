29 июня в Уфе пройдет акция «10 000 шагов к жизни»
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На следующей неделе, 29 июня, в столице Башкортостана пройдет Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни». При этом Уфа станет главной площадкой проведения мероприятия, взявшего начало в 2015 году, сообщает сайт Newsbash.ru.
Принять участие в спортивном празднике может любой желающий. Начало в десять часов утра.
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