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29 июня в Уфе пройдет акция «10 000 шагов к жизни»

Добавлено: 21.06.19
Просмотров: 66
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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29 июня в Уфе пройдет акция «10 000 шагов к жизни»

На следующей неделе, 29 июня, в столице Башкортостана пройдет Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни». При этом Уфа станет главной площадкой проведения мероприятия, взявшего начало в 2015 году, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В парке культуры и отдыха имени Гафури состоятся массовая зарядка, концерт, веселые эстафеты и флешмоб #ПередайСердце. Акция является основной частью общероссийской общественной программы Лиги здоровья нации «Здоровый муниципалитет». Праздник приурочен ко Дню молодежи и пройдет под девизом «Наилучшее здоровье с наименьшими затратами».

Принять участие в спортивном празднике может любой желающий. Начало в десять часов утра.

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