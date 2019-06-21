Уфу посетили участники международного ретро-ралли "Пекин-Париж"
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Более 280 водителей на редких, а порой и эксклюзивных автомобилях 1907-1975 годов выехали из Поднебесной и направляются в город влюбленных. Экипажам предстоит преодолеть порядка 15 тысяч километров. Маршрут пролегает и через Уфу, сообщает сайт Newsbash.ru.
Одним из первых участников ретро-ралли "Пекин-Париж" прибывает бельгиец Марсело на Бентли 1934 года. Свою раритетную машину стоимостью в 200 тысяч долларов мужчина приобрел еще несколько десятков лет назад. Объездил на ней весь мир, нашел изюминку и в Уфе.
«Очень красивый город, через несколько недель мы будем уже в Париже», - говорит Марсело.Раритеные Мерседес, Порше, Астон Мартин, Форд, Шевроле - всего порядка 300 автомобилей проделают путь в 15 тысяч километров. Это не просто путешествие, а настоящая гонка с чекпоинтами и штрафными баллами. Кстати, участники ралли дали оценку дорогам в Уфе.
Традиционный автопробег по маршруту "Пекин-Париж" проходит с 1907 года. Маршрут всегда новый и никогда не повторяется. Так что уфимцам и гостям столицы выпал уникальный шанс вживую увидеть винтажные автомобили.
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