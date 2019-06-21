В Уфе прошел конкурс на лучшего каменщика
Комментарии (0)
Загрузка...
Чтобы выполнить ровную кладку, каменщик должен обладать хорошим глазомером, ловкостью и скоординированностью рук. Сначала выкладываем нижний слой, затем ставим кирпич. Расстояние между кирпичами должно быть около 8 миллиметров. Выравниваем мастерком. И проверяем на ровность уровнем.
У Марата Латыпова все движения отработаны слажено. Чтобы кирпич стоял ровно уже на этапе закладки, мастер использует специальный шнур, который натягивает вдоль стены. За 15-летний опыт в строительстве у него этот процесс не вызывает сложностей. Другое дело - поднимать груз. Ведь даже один кирпич весит около 4-х килограмм. Тем не менее, Марату такой труд приносит удовольствие.
«Я видел радость в лицах людей, которые въезжают в те дома, которые я строил», - комментирует каменщик Марат Латыпов.В конкурсе на лучшего каменщика соревновались 17 команд. В каждой из них по 2 человека. Строителям на выполнение задания отвели 7 часов. Работу бригад оценят на скорость, качество и знание теоретических основ ремесла. Цель состязания - повысить интерес к профессии.
«Конкурс нужен для того, чтобы показать людям, что есть такая профессия - строитель каменщик. Хотелось бы, чтобы больше людей приходили обучаться этой профессии», - рассказал и.о. председателя Госкомитета по строительству и архитектуре РБ Марат Ахмадуллин.Конкурс проходит на республиканском уровне с 2008 года. По его итогам жюри выберет финалистов, которые получат денежные призы. А победитель поедет на Всероссийский этап соревнования.
Читайте также
Человек и закон
В Башкирии выбрали лучшего следователя полиции
Происшествия
В Уфе погиб рабочий упав в вырытый котлован
Происшествия
В Стерлитамаке на стройплощадке погиб рабочий
Образование
В Министерстве просвещения рассказали, сколько времени должны тратить ученики на выполнение домашних заданий
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 18 ноября 2018 года для всех знаков зодиака
Общество
В Башкирии во втором этапе конкурса «Народный участковый - 2018» выберут лучшего участкового полиции
Общество
В Башкирии планируют ужесточить требования по безопасности газифицированных объектов
Общество
В Башкортостане наградили 100 лучших домов