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В Уфе прошел конкурс на лучшего каменщика

Добавлено: 21.06.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе прошел конкурс на лучшего каменщика

Чтобы выполнить ровную кладку, каменщик должен обладать хорошим глазомером, ловкостью и скоординированностью рук. Сначала выкладываем нижний слой, затем ставим кирпич. Расстояние между кирпичами должно быть около 8 миллиметров. Выравниваем мастерком. И проверяем на ровность уровнем.

У Марата Латыпова все движения отработаны слажено. Чтобы кирпич стоял ровно уже на этапе закладки, мастер использует специальный шнур, который натягивает вдоль стены. За 15-летний опыт в строительстве у него этот процесс не вызывает сложностей. Другое дело - поднимать груз. Ведь даже один кирпич весит около 4-х килограмм. Тем не менее, Марату такой труд приносит удовольствие. 

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«Я видел радость в лицах людей, которые въезжают в те дома, которые я строил», - комментирует каменщик Марат Латыпов.
В конкурсе на лучшего каменщика соревновались 17 команд. В каждой из них по 2 человека. Строителям на выполнение задания отвели 7 часов. Работу бригад оценят на скорость, качество и знание теоретических основ ремесла. Цель состязания - повысить интерес к профессии.
«Конкурс нужен для того, чтобы показать людям, что есть такая профессия - строитель каменщик. Хотелось бы, чтобы больше людей приходили обучаться этой профессии», - рассказал и.о. председателя Госкомитета по строительству и архитектуре РБ Марат Ахмадуллин.
Конкурс проходит на республиканском уровне с 2008 года. По его итогам жюри выберет финалистов, которые получат денежные призы. А победитель поедет на Всероссийский этап соревнования. 

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