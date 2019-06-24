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В Башкирии в День молодежи будет действовать "сухой закон"

Добавлено: 24.06.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии в День молодежи будет действовать "сухой закон"

В Башкирии на этой неделе снова будет действовать «сухой закон». Купить алкоголь будет нельзя в День молодежи, который празднуется 27 июня (четверг), сообщает сайт Newsbash.ru.

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Этот день включен в список так называемых трезвых праздников. Кроме Дня молодежи в него входят День знаний (1 сентября) и дни празднования Сабантуев (для Уфы – День города).

Напомним, 12 июня в столице Башкирии закон нарушили 10 магазинов. В общей сложности они продали 114 бутылок алкоголя, теперь им грозят штрафы: для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

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