Где купить и сколько стоит Единая транспортная карта в Башкирии

С 1 июля в Башкирии появится то, чего так долго ждали десятки тысяч людей — единая транспортная карта. Сначала она заработает в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, а потом, в течение полугода, и в остальных городах и районах. Что нужно знать о новшестве — в нашем сегодняшнем обзоре.





Как работает транспортная карта?

По сути, это электронный билет-кошелек. Вы кладете на нее, к примеру, сто рублей и вместо того, чтобы давать деньги водителю, прикладываете карту к специальному устройству. Всё, вы рассчитались за проезд. Для удобства в дальнейшем мы будем называть ее ЕТК — Единая транспортная карта.

Первое время она будет действовать только на автобусах, с осени картой можно оплатить проезд во всех видах транспорта — и государственных, и частных во всех городах и районах республики, где есть общественный транспорт. Исключение — междугородние рейсы.Нет, турникетов не будет, это совершенно точно. В салонах транспорта, в зависимости от их размера, установят от одного до трех терминалов, где можно будет оплатить проезд. Ловить «зайцев» будут контролеры. Причем как в салоне, так и на остановках.В чем мне выгода пользоваться ЕТК?При оплате картой проезд будет дешевле. Например, сейчас в автобусах «Башавтотранса» проезд за наличный расчет — 25 рублей, а по транспортной карте или с помощью бесконтактной банковской карты — 20. Планируется, что стоимость проезда по карте будет меняться в зависимости от суммы пополнения. Чем больше поездок за раз купил, тем каждая из них дешевле.Точные цифры по скидкам будут известны ближе к запуску.С 1 сентября вводится часовой тариф. То есть можно будет один раз оплатить и в течение часа проехать на нескольких автобусах. Это позволит существенно сэкономить пассажирам, которые добираются до работы с пересадками.Ну и еще выгода — не нужно будет таскать с собой гору мелочи.Да.Тоже да.Приобрести ЕТК можно будет в любом отделении «Почты России», киосках «Уфапечать», сетевых магазинах, отделениях Сбербанка и банка «Уралсиб», а также в пунктах обслуживания Единых транспортных карт. Карта будет стоить 50 рублей.О старте продаж мы расскажем отдельно.По всей республике появится сеть пунктов пополнения, также можно будет положить на ЕТК деньги через Сбербанк-онлайн и интернет-банк «Уралсиба».Кроме этого, 1 сентября 2019 года заработает мобильное приложение, которое позволяет записать в смартфон транспортную карту, удаленно пополнять ее, отслеживать баланс, историю операций пополнения карты и следить за количеством совершенных поездок.Карты будут двух видов — персонифицированные и не персонифицированные. В первом случае она будет записана на вас, ее можно будет заблокировать и восстановить всю информацию, в том числе баланс. Во втором случае, вероятнее всего, да, картой сможет пользоваться кто-то другой.Он должен будет разместить информацию об этом на видном месте каждого из своих автобусов — на переднем окне, в салоне.У ЕТК в других городах есть свои названия. В Москве, например, «Тройка», в Петербурге — «Подорожник». Будет свое название и в Уфе, его пока выбирают. Вариантов около десяти, среди них Алга, Пчелка, BUSинка. Проголосовать до 10 июня можно на официальных пабликах Госкомитета по транспорту во «ВКонтакте»﻿, «Фейсбуке»﻿ и «Одноклассниках»﻿.Первое время ими можно будет расплачиваться как раньше, затем их постепенно выведут из оборота.Все льготы, которые положены по закону, сохраняются!В Башкирии льготники могут купить единый социальный проездной билет стоимостью в 600 рублей в месяц, по которому можно ездить без ограничений на государственном и муниципальном транспорте.

Им предстоит выбрать — продолжить пользоваться той картой или перейти на часовой тариф и, соответственно, возможность ездить на всех видах транспорта.



Куда обращаться в случае возникновения вопросов?

Ближе к июлю в республике заработает колл-центр, куда можно будет обратиться с вопросами и претензиями по работе системы. Номер горячей линии и адрес интернет-сайта будет размещен на самой карте, также информация будет размещаться в подвижном составе, на остановках.