В Уфе буквы на въезде в город сменят оформление
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В Уфе обновят буквы на въезде в город. Название города на английском, русском и башкирском языках будет исполнено в новом стиле, сообщает сайт Newsbash.ru.
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