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В Уфе буквы на въезде в город сменят оформление

Добавлено: 24.06.19
Просмотров: 95
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе буквы на въезде в город сменят оформление

В Уфе обновят буквы на въезде в город. Название города на английском, русском и башкирском языках будет исполнено в новом стиле, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщили в пресс-службе мэрии, материал с каркаса букв снимут в течение двух дней. Вместо национального орнамента буквы будет украшать логотип Международных деских игр, которые пройдут в Уфе с 9 по 14 июля.

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