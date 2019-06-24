В Уфе буквы на въезде в город сменят оформление

В Уфе обновят буквы на въезде в город. Название города на английском, русском и башкирском языках будет исполнено в новом стиле, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщили в пресс-службе мэрии, материал с каркаса букв снимут в течение двух дней. Вместо национального орнамента буквы будет украшать логотип Международных деских игр, которые пройдут в Уфе с 9 по 14 июля.