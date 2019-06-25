В Уфе здание Башкирского института физической культуры превратилось в пристанище наркоманов и бомжей

Известный блогер рассказал на своей странице о судьбе здания, которое принадлежало Башкирскому институту физической культуры. Сейчас учреждение находится в Уфе на улице Коммунистическая 67, а вот его предшественник уже 10 лет гниет в Зеленой роще.





Виктория Куприянова решила заглянуть в забытое всеми место и была неприятно удивлена. Корпус облюбовал сомнительный контингент и подростки, а само здание превратилось в полотно для арт-стрита. Как отмечает блогер, одним из самых неприятных моментов является тот факт, что экс-институт находится недалеко от центра Уфы, за углом от ТРК «Иремель» и колеса обозрения. А окружают его многочисленные школы.

— Старое здание осталось стоять, разрисовываться баллончиками, удобряться блевотой и отходами всех вариаций. Здесь происходит что угодно: подростки делают фотосессии, маргиналы бухают, бомжи спят. Каждый день. Все вокруг усеяно разбитыми стёклами, по которым ходят несовершеннолетние. Это ваши дети, уважаемая администрация, даже если не кровно, они – ваши. Понятно, лень разбираться со зданием, понятно, много других важных дел – зевать на совещаниях и раздавать люлей для копирайтеров в социальных сетях, которые напишут очередной отчёт, как в парке поставили чудовищное арт-нечто, — написала Виктория Куприянова.