Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Погода в Башкирии на июль 2019: чего ждать жителям республики

Погода в Башкирии на июль 2019: чего ждать жителям республики

Добавлено: 25.06.19
Просмотров: 3
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
Погода в Башкирии на июль 2019: чего ждать жителям республики

Июнь порадовал жителей Башкирии жаркими деньками. По данным синоптиков, хорошая погода ожидается и в июле. В июле 2019 года жара сохранится, настроение могут испортить разве что дожди. Да и они будут теплыми и кратковременными.

Первая неделя июля вряд ли подойдет для пляжного отдыха. По данным сервиса Gismeteo.ru, с 1 июля по 6 июля температура воздуха в среднем составит всего +24 градуса. Почти каждый день будут идти кратковременные дожди, местами с грозами. Зато можно отправиться в поход, покататься на велосипеде, попить кофе на вечерней прогулке. Только для последнего не забудьте накинуть на плечи ветровку.

Зато порадуют следующие две недели – самое время выбраться на пляж. Тридцатиградусная жара придет в Башкирию 8 июля и продержится целых десять дней. Днем воздух прогреется до +31 градуса, а ночью в среднем ожидается +16 градусов. Осадков в эти дни не будет, правда, время от времени солнце будет прятаться за облака.

Напомним, что в Уфе работают девять пляжей. Три из них расположены в Сипайлово, три в Инорсе, остальные в микрорайонах «Кооперативная поляна», Затон и Дема. Все они открыты с девяти часов утра, в каждой зоне отдыха у водоемов круглосуточно дежурят спасатели. На всех пляжах есть туалет, раздевалки, небольшие кафе, где можно подкрепиться и купить прохладительные напитки. Сотрудники МЧС убедительно просят не купаться в необорудованных местах. Также можно выбраться за город, недалеко от Уфы находятся такие озера, как Аслыкуль, Кандрыкуль, Голубое озеро, реки Инзер и Сим.

Дожди в регион вернутся 19 июля, вместе с ними упадет и температура воздуха. Но не спешите доставать теплые куртки и сапоги. Дожди будут кратковременные, температура воздуха составит 20 градусов со знаком «плюс».

Не забывайте поглядывать в телефон. МЧС регулярно предупреждает жителей Башкирии о сильном ветре и ураганах, которые могут настигнуть республику в июле.

В июне штормовой ветер сорвал крыши с нескольких зданий, а молния убила сельчанку.

Отметим, что это всего лишь предварительный прогноз метеорологов, и погода может измениться в любой момент.

Подробный и точный прогноз на каждый день, вы можете посмотреть в нашем специальном разделе: https://newsbash.ru/weather

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Погода на завтра в Башкортостане: 31 мая 2019 года будет жарко
Общество
Погода на завтра в Башкортостане: 31 мая 2019 года будет жарко
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
Общество
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
Погода на завтра в Башкортостане: 30 мая 2019 года потеплеет до +27
Общество
Погода на завтра в Башкортостане: 30 мая 2019 года потеплеет до +27
Жители Башкирии второй год подряд встречают аномально холодное лето
Общество
Жители Башкирии второй год подряд встречают аномально холодное лето
В Башкирии прогнозируются дожди с грозами
Общество
В Башкирии прогнозируются дожди с грозами
Погода на завтра в Башкириии: 22 мая 2019 года пройдут дожди
Общество
Погода на завтра в Башкириии: 22 мая 2019 года пройдут дожди
Погода в Башкирии на 3 дня: 20-22 мая 2019 года ожидаются неблагоприятные погодные явления
Общество
Погода в Башкирии на 3 дня: 20-22 мая 2019 года ожидаются неблагоприятные погодные явления
Погода на выходные в Башкирии: 25 и 26 мая 2019 года немного потеплеет
Общество
Погода на выходные в Башкирии: 25 и 26 мая 2019 года немного потеплеет
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: