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В Уфе скоропостижно скончался экс-председатель ДУМ Башкирии Нурмухамет хазрат Нигматуллин

Добавлено: 26.06.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе скоропостижно скончался экс-председатель ДУМ Башкирии Нурмухамет хазрат Нигматуллин

Духовным управление мусульман Башкирии Нурмухамет – хазрат руководил 27 лет. Два месяца назад он передал бразды правления Айнуру хазрату Биргалину, сообщает сайт Newsbash.ru

Справка: 
Нурмухамет Нигматуллин родился в 1946 году в семье муллы в Сибае. В 1971–1975 гг. учился в медресе «Мири-Араб» г. Бухары. После был переведён в Исламский институт имени Имама Аль-Бухари в г. Ташкент, который окончил в 1979 году по специальности имам-хатыб, богослов. В 1979–1983 гг. был ответственным секретарём Духовного управления мусульман Европейской части России. В 1980–1982 гг. обучался в Исламском институте «Исламский призыв» г. Дамаск (Сирия). В 1983–1992 гг. являлся имам-хатыбом Уфимской соборной мечети. 21 августа 1992 году на съезде мусульман Башкортостана был избран муфтием и председателем вновь образованного Духовного управления Республики Башкортостан. 28 апреля 2019 года стало известно, что Нурмухамет Нигматуллин подал в отставку.  

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