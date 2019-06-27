В Уфе лучшим сварщиком Башкирии признали Сергея Овсянникова
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25 июня в Уфе завершился очередной этап XIII Республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». На этот раз победителя определяли в номинации «Лучший сварщик строительного комплекса Республики Башкортостан». Им стал уфимец Сергей Овсянников из ПАО «АК ВНЗМ», сообщает сайт Newsbash.ru.
Как ранее сообщалось, данный конкурс включал в себя два блока: практический и теоретический. По сумме балов и определяли победителя. Сергей Овсянников набрал 196 баллов, опередив ближайшего преследователя и коллегу по цеху на 12 очков. Второе место, имея в активе184 балла, у Ильшата Хусаинова (ПАО «АК ВНЗМ»). Третье место занял Рустам Хуснутдинов с результатом в 181,5 баллов - ПАО «Газпром газораспределение Уфа».
Организаторы конкурса - Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре при поддержке Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «БашстройТЭК» (АССРО «БашстройТЭК»).
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