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В Нуримановском районе третьи сутки ищут тело утонувшей 33-летней женщины

Добавлено: 27.06.19
Просмотров: 53
Рубрика: Общество
Теги: Нуримановский район
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В Нуримановском районе третьи сутки ищут тело утонувшей 33-летней женщины

Водолазы ведут поиски утонувшей 33-летней женщины, сообщает Госкомитет РБ по ЧС. Специалисты работают на озере Мечеть-куль уже третий день, пока что работы результатов не дали, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Инцидент произошел 24 июня. В 19:34 в экстренные службы поступила информация об утоноувшей женщине в деревне Нимислярово Нуримановского района.

По данным ведомства, поисковые мероприятия осложняются полным отсутствием видимости. Также работе спасателям мешает глубина озера, которая составляет более 40 метров.

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