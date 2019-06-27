В Нуримановском районе третьи сутки ищут тело утонувшей 33-летней женщины
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Водолазы ведут поиски утонувшей 33-летней женщины, сообщает Госкомитет РБ по ЧС. Специалисты работают на озере Мечеть-куль уже третий день, пока что работы результатов не дали, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данным ведомства, поисковые мероприятия осложняются полным отсутствием видимости. Также работе спасателям мешает глубина озера, которая составляет более 40 метров.
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