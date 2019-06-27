В Нуримановском районе третьи сутки ищут тело утонувшей 33-летней женщины

Водолазы ведут поиски утонувшей 33-летней женщины, сообщает Госкомитет РБ по ЧС. Специалисты работают на озере Мечеть-куль уже третий день, пока что работы результатов не дали, сообщает сайт Newsbash.ru.



Инцидент произошел 24 июня. В 19:34 в экстренные службы поступила информация об утоноувшей женщине в деревне Нимислярово Нуримановского района По данным ведомства, поисковые мероприятия осложняются полным отсутствием видимости. Также работе спасателям мешает глубина озера, которая составляет более 40 метров.