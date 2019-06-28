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Мелеузовец Ильдар Ишикаев вышел в финал VIII Открытого чемпионата России по пахоте

Добавлено: 28.06.19
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Рубрика: Общество
Теги: Мелеузовский район
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Мелеузовец Ильдар Ишикаев вышел в финал VIII Открытого чемпионата России по пахоте

Механизатор из Башкирии Ильдар Ишикаев вышел в финал VIII Открытого чемпионата России по пахоте, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщалось ранее, республику на соревнованиях в Мордовии представляют Ильдар Ишикаев из Мелеузовского района, Римир Гиззатуллин из Стерлитамакского района и выпускница Белебеевского колледжа механизации и электрификации Дарья Тураева.

Механизаторы Башкирии принимают участие в VIII Открытом чемпионате России по пахоте в Мордовии

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Механизаторы Башкирии принимают участие в VIII Открытом чемпионате России по пахоте в Мордовии
В рамках отборочных соревнований всероссийского чемпионата судьи оценивали ровность борозды, скорость и глубину вспашки по всему ходу выполнения задания и еще более 20 показателей.

По итогам отборочного тура, набрав 75 баллов, механизатор Ильдар Ишикаев из Мелеузовского района вышел в финал чемпионата, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Башкирии.

В финал также попали механизаторы из Татарстана, Мордовии, Ленинградской, Тверской, Ивановской, Пензенской, Орловской, Волгоградской областей и Ставропольского края.

Финальные соревнования VIII Открытого чемпионата России по пахоте, в котором участвуют лучшие механизаторы страны, пройдут 28-29 июня на поле около села Горяновка.

Сегодня участники чемпионата будут также участвовать в заездах зрелищного «Трактор-шоу».

Напомним, год назад в Суздале Ильдар Ишикаев из Мелеузовского района стал одним из лучших по мастерству управления трактором на «Трактор-шоу», которое проводилось в рамках Открытого чемпионата России по пахоте. По итогам соревнований он занял тогда четвертое место.

Чемпионаты России по пахоте проводятся с 2012 года. Победитель первенства получает главный приз и возможность представлять Россию на международных соревнованиях.

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