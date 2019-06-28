Стали известны районы Башкирии с высокими показателями смертности в 2018 году

В Башстате рассказали о смертности населения в 2018 году. Самые высокие показатели в Бураевском и Архангельском района – 19,5 и 19,4 на 1 000 человек соответственно, сообщает сайт Newsbash.ru.



Также в число антилидеров вошли Мелеузовский район, где из каждой 1 000 человек умирает 18, Бакалинский и Стерлибашевский районы – здесь показатель составляет 17,9.Специалисты отмечают, что самая низкая смертность зарегистрирована в Уфимском районе и Нефтекамске – 9 и 9,5 на 1 000 населения соответственно.