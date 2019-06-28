Погода в Башкирии на 3 дня: с 28 по 30 июня 2019 года ожидаются кратковременные дожди

Синоптики озвучили прогноз погоды в Башкирии на 3 дня: с 28 июня по 30 июня 2019 года. По данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:



28 Июня

Местами небольшие кратковременные дожди, ночью по северу до умеренных. В отдельных районах грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью +6,+11°, в отдельных горных районах до +1°, днем 20-25°.





29 июня

Кратковременные дожди, местами небольшие, ночью по северо-востоку без осадков, в отдельных районах ливни, грозы, днем локально град. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами шквалистые усиления ветра до сильного. Температура воздуха ночью +10,+15°, днем 24-29°, по югу до 34°.



30 июня

Местами небольшие кратковременные дожди, в западных районах до умеренных, грозы, днем локально град. Ветер южный умеренный, шквалистые усиления ветра до сильного. Температура воздуха ночью +15,+20°, днем 26-31°, по юго-востоку до 34°.