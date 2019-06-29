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Администрация Стерлитамака дала самый честный ответ на вопрос о средних зарплатах в городе

Добавлено: 29.06.19
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Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
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Администрация Стерлитамака дала самый честный ответ на вопрос о средних зарплатах в городе

Администрация Стерлитамака наконец-то дала самый честный ответ на вопрос о средних зарплатах в городе. Кроме того, он еще и очень оригинальный. В наше распоряжение попала переписка местной жительницы Алены (имя изменено. — Прим. ред.[/i]) и представительницы местной администрации. В начале этой недели чиновники опубликовали данные о средней заработной плате в городе за январь-май 2019 года. По этим данным работники крупных и средних организаций получают 34 892 рублей. Это вызвало бурю негодования в социальных сетях. А Алена не выдержала, и написала в мэрию города.


— Здравствуйте, уважаемая администрация города Стерлитамака, — начала свое обращение Алена. — Все мы знаем, что если кто в Стерлитамаке получает 20 тысяч рублей то это чуть ли не роскошь, если бы действительно у простых рабочих была ЗП 30–36 тысяч рублей, я думаю больше половины не работала бы по вахтам, не было бы кредитов, никто бы не жаловался, что налоги поднимают, услуги ЖКХ, на цены на бензин, на «платную» медицину...
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Ответ мэрии Стерлитамака был уж очень оригинальным.
— К сожалению, статистка очень хитрая штука. Во-первых, при определении этого показателя учитывают только крупные и средние предприятия. Во-вторых, учитывается зарплата и топ-менеджеров, и простых работяг. Отсюда и выходит вполне симпатичное среднее арифметическое. Как говорится, если один человек ест мясо, а другой только капусту, то по статистике мы оба питаемся голубцами, — подытожила начальник отдела по связям со СМИ Елена Калюжная.
Если вы не верите, что чиновник может писать такие ответы, то можете посмотреть на скрин переписки.

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