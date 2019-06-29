Администрация Стерлитамака дала самый честный ответ на вопрос о средних зарплатах в городе

Администрация Стерлитамака наконец-то дала самый честный ответ на вопрос о средних зарплатах в городе. Кроме того, он еще и очень оригинальный. В наше распоряжение попала переписка местной жительницы Алены (имя изменено. — Прим. ред.[/i]) и представительницы местной администрации. В начале этой недели чиновники опубликовали данные о средней заработной плате в городе за январь-май 2019 года. По этим данным работники крупных и средних организаций получают 34 892 рублей. Это вызвало бурю негодования в социальных сетях. А Алена не выдержала, и написала в мэрию города.







— Здравствуйте, уважаемая администрация города Стерлитамака, — начала свое обращение Алена. — Все мы знаем, что если кто в Стерлитамаке получает 20 тысяч рублей то это чуть ли не роскошь, если бы действительно у простых рабочих была ЗП 30–36 тысяч рублей, я думаю больше половины не работала бы по вахтам, не было бы кредитов, никто бы не жаловался, что налоги поднимают, услуги ЖКХ, на цены на бензин, на «платную» медицину...

— К сожалению, статистка очень хитрая штука. Во-первых, при определении этого показателя учитывают только крупные и средние предприятия. Во-вторых, учитывается зарплата и топ-менеджеров, и простых работяг. Отсюда и выходит вполне симпатичное среднее арифметическое. Как говорится, если один человек ест мясо, а другой только капусту, то по статистике мы оба питаемся голубцами, — подытожила начальник отдела по связям со СМИ Елена Калюжная.

Ответ мэрии Стерлитамака был уж очень оригинальным.Если вы не верите, что чиновник может писать такие ответы, то можете посмотреть на скрин переписки.