Уфимка по имени Ассоль хочет сняться в фильмах жанра XXX у Пьера Вудмана
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Жительница башкирской столицы вышла на связь с французским режиссёром Пьером Вудманом. Об этом Ассоль рассказала в интервью для Telegram-канала Ульяны Тригубчак.
По словам будущей мировой звезды, она немного опоздала. Известный европейский режиссёр уже набрал группу. Но девушка не отчаивается. Также Ассоль призналась, что она захотела сняться в фильмах для взрослых по одной простой причине — попробовать что-то новое, сообщает сайт Newsbash.ru.
Судя по всему, девушка является поклонницей принцессы российского шоу-бизнеса. В комментариях на комплимент поклонника она ответила, что хочет быть звездой как Бузова. Также она отметила, что открыта к разному творчеству и сотрудничеству.
Фото и видео: соцсети
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