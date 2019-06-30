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Уфимка по имени Ассоль хочет сняться в фильмах жанра XXX у Пьера Вудмана

Добавлено: 30.06.19
Просмотров: 99
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Уфимка по имени Ассоль хочет сняться в фильмах жанра XXX у Пьера Вудмана

Жительница башкирской столицы вышла на связь с французским режиссёром Пьером Вудманом. Об этом Ассоль рассказала в интервью для Telegram-канала Ульяны Тригубчак.

По словам будущей мировой звезды, она немного опоздала. Известный европейский режиссёр уже набрал группу. Но девушка не отчаивается. Также Ассоль призналась, что она захотела сняться в фильмах для взрослых по одной простой причине — попробовать что-то новое, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Ассоль — разносторонняя личность. Помимо актёрской деятельности, уфимка рисует и поёт. Так, в Instagram она опубликовала видео, где продемонстрировала свои вокальные данные, исполнив новую песню поп-дивы Ольги Бузовой «Водица».

Судя по всему, девушка является поклонницей принцессы российского шоу-бизнеса. В комментариях на комплимент поклонника она ответила, что хочет быть звездой как Бузова. Также она отметила, что открыта к разному творчеству и сотрудничеству.
Фото и видео: соцсети

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