Жители Уфы с 1 июля могут расплатиться за проезд с помощью карты "Алга"
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе с сегодняшнего дня заработала Единая транспортная карта «Алга». Теперь пассажиры могут расплачиваться одной картой на всех городских видах транспорта, сообщает сайт Newsbash.ru.
Купить транспорту карту можно в киосках «Уфа-печать», магазинах «Альдо» и «Башспирт», в пунктах пополнения карт ГУП «Башавтотранс» РБ и аптеках «Башфармации». Сама карта стоит 50 рублей, с ее помощью можно экономить на проезде.
Читайте также
Общество
Где купить и сколько стоит Единая транспортная карта в Башкирии
---
Остановки автобусов в Башкирии планируют озвучить голосами дикторов радио «Юлдаш» и «Спутник ФМ»
Общество
Жители Башкирии расплачиваться за проезд начнут с помощью Единой транспортной карты
Общество
Жители Уфы раскритиковали введенное новшество оплачивать проезд в автобусе при входе
Экономика
В Башкирии внедрят Единую транспортную карту
Экономика
В Башкирии вводится безналичная оплата проезда в общественном транспорте
Общество
За проезд в автобусах "Башавтотранса" теперь можно расплачиваться картой и с помощью смартфона
Общество
С 1 июля бюджетники, пенсионеры и студенты переходят на карту «Мир» - Нацбанк Башкирии