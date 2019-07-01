Жители Уфы с 1 июля могут расплатиться за проезд с помощью карты "Алга"

В Уфе с сегодняшнего дня заработала Единая транспортная карта «Алга». Теперь пассажиры могут расплачиваться одной картой на всех городских видах транспорта, сообщает сайт Newsbash.ru.



Действует «Алга» и в автобусах «Башавтотранса», и в частных маршрутках, правда, далеко не во всех. Полностью оборудовать подвижной состав терминалами для ЕТК власти обещают к сентябрю.Купить транспорту карту можно в киосках «Уфа-печать», магазинах «Альдо» и «Башспирт», в пунктах пополнения карт ГУП «Башавтотранс» РБ и аптеках «Башфармации». Сама карта стоит 50 рублей, с ее помощью можно экономить на проезде.