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Жители Уфы с 1 июля могут расплатиться за проезд с помощью карты "Алга"

Добавлено: 01.07.19
Просмотров: 57
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Жители Уфы с 1 июля могут расплатиться за проезд с помощью карты "Алга"

В Уфе с сегодняшнего дня заработала Единая транспортная карта «Алга». Теперь пассажиры могут расплачиваться одной картой на всех городских видах транспорта, сообщает сайт Newsbash.ru.

Где купить и сколько стоит Единая транспортная карта в Башкирии

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Действует «Алга» и в автобусах «Башавтотранса», и в частных маршрутках, правда, далеко не во всех. Полностью оборудовать подвижной состав терминалами для ЕТК власти обещают к сентябрю.

Купить транспорту карту можно в киосках «Уфа-печать», магазинах «Альдо» и «Башспирт», в пунктах пополнения карт ГУП «Башавтотранс» РБ и аптеках «Башфармации». Сама карта стоит 50 рублей, с ее помощью можно экономить на проезде.

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