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Жительница Туймазинского района встретила свой 104-ый день рождения

Добавлено: 02.07.19
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Рубрика: Общество
Теги: Туймазинский район
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Жительница Туймазинского района встретила свой 104-ый день рождения

1 июля, жительница Башкирии Хасанова Гульсумямал Имамгалиевна встретила свой 104-ый день рождения. Именинница проживает в селе Кандры, сообщает сайт Newsbash.ru.

В честь торжественной даты присоединилась к поздравлениям СП Кандринский сельсовет муниципального района Туймазинский район Башкирии. Имениннице, являющейся труженицей тыла в годы ВОВ, с наилучшими пожеланиями вручили поздравление главы сельского поселения Кандринский сельсовет Риля Рафикова и памятный подарок от администрации поселка Кандры.

 СП Кандринский сельсовет муниципального района Туймазинский район Башкирии:

От души желаем нашей долгожительнице - Хасановой Гульсумямал Имамгалиевне мирного неба, здоровья и благополучия.

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