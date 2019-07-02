Жительница Туймазинского района встретила свой 104-ый день рождения
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1 июля, жительница Башкирии Хасанова Гульсумямал Имамгалиевна встретила свой 104-ый день рождения. Именинница проживает в селе Кандры, сообщает сайт Newsbash.ru.
В честь торжественной даты присоединилась к поздравлениям СП Кандринский сельсовет муниципального района Туймазинский район Башкирии. Имениннице, являющейся труженицей тыла в годы ВОВ, с наилучшими пожеланиями вручили поздравление главы сельского поселения Кандринский сельсовет Риля Рафикова и памятный подарок от администрации поселка Кандры.
СП Кандринский сельсовет муниципального района Туймазинский район Башкирии:
От души желаем нашей долгожительнице - Хасановой Гульсумямал Имамгалиевне мирного неба, здоровья и благополучия.
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