Внедрение транспортной карты "Алга" вынудило некоторых перевозчиков Уфы повысить цену на проезд

В Уфе изменилась стоимость проезда. Цены подняли сразу несколько перевозчиков, сообщает сайт Newsbash.ru.



Проезд на маршруте №266 теперь стоит 25 рублей вместо 20 рублей. Также на 5 рублей подорожал проезд на 266 маршруте: вместо 25 рублей с пассажира просят 30 рублей.О повышении цен частные перевозчики предупреждали заранее. Бизнесмены объяснили, что из-за внедрения с 1 июля Единой транспортной карты «Алга» они вынуждены платить комиссию с каждой транзакции: 4,5% при расчете картой и 2% – при наличном расчете. Кроме того, в Уфе на днях скакнули цены на бензин. Топливо подорожало на 10-15 копеек.