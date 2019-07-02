Внедрение транспортной карты "Алга" вынудило некоторых перевозчиков Уфы повысить цену на проезд
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В Уфе изменилась стоимость проезда. Цены подняли сразу несколько перевозчиков, сообщает сайт Newsbash.ru.
О повышении цен частные перевозчики предупреждали заранее. Бизнесмены объяснили, что из-за внедрения с 1 июля Единой транспортной карты «Алга» они вынуждены платить комиссию с каждой транзакции: 4,5% при расчете картой и 2% – при наличном расчете. Кроме того, в Уфе на днях скакнули цены на бензин. Топливо подорожало на 10-15 копеек.
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