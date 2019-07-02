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Внедрение транспортной карты "Алга" вынудило некоторых перевозчиков Уфы повысить цену на проезд

Добавлено: 02.07.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Внедрение транспортной карты "Алга" вынудило некоторых перевозчиков Уфы повысить цену на проезд

В Уфе изменилась стоимость проезда. Цены подняли сразу несколько перевозчиков, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Проезд на маршруте №266 теперь стоит 25 рублей вместо 20 рублей. Также на 5 рублей подорожал проезд на 266 маршруте: вместо 25 рублей с пассажира просят 30 рублей.

О повышении цен частные перевозчики предупреждали заранее. Бизнесмены объяснили, что из-за внедрения с 1 июля Единой транспортной карты «Алга» они вынуждены платить комиссию с каждой транзакции: 4,5% при расчете картой и 2% – при наличном расчете. Кроме того, в Уфе на днях скакнули цены на бензин. Топливо подорожало на 10-15 копеек.

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