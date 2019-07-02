В Мелеузовском районе пройдет третий фестиваль ловли раков «Иштуган»
13 июля в деревне Иштуганово Мелеузовского района Башкирии пройдет третий фестиваль ловли раков «Иштуган». Организатором выступает Культурное рыбное хозяйство «Иштуган» при поддержке Госкомитета Башкирии по предпринимательству и туризму и Центра развития туризма республики. Мероприятие проводится с 2017 года и является дипломантом Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщает сайт Newsbash.ru.
Принять участие в фестивале традиционно могут все желающие, независимо от возраста и наличия навыков. Заявки на участие уже подали туристы из разных регионов России и иностранные гости.
Фестиваль направлен также на сохранение народных традиций и промыслов. Представители разных народностей, населяющих Башкирию, продемонстрируют народные обряды и творческие номера. Мастера представят свои работы на ярмарке изделий ручной работы и фермерской продукции.
Также на территории фестиваля появится «деревенская улица» с настоящими коровами, козами и другим домашним скотом – участники фестиваля смогут научиться доить корову или просто познакомить своих детей с животными, которых не встретишь в городской среде.
На следующий день после фестиваля участники могут с помощью туроператоров или самостоятельно отправиться на экскурсии в Национальный парк «Башкирия», Мурадымовское ущелье, на Юмагузинское и Нугушское водохранилище, в этно-парк «Иная», на эко-ферму «Башкирская коза».