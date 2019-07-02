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В Мелеузовском районе пройдет третий фестиваль ловли раков «Иштуган»

Добавлено: 02.07.19
Просмотров: 55
Рубрика: Общество
Теги: Мелеузовский район
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В Мелеузовском районе пройдет третий фестиваль ловли раков «Иштуган»

13 июля в деревне Иштуганово Мелеузовского района Башкирии пройдет третий фестиваль ловли раков «Иштуган». Организатором выступает Культурное рыбное хозяйство «Иштуган» при поддержке Госкомитета Башкирии по предпринимательству и туризму и Центра развития туризма республики. Мероприятие проводится с 2017 года и является дипломантом Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщает сайт Newsbash.ru.

Принять участие в фестивале традиционно могут все желающие, независимо от возраста и наличия навыков. Заявки на участие уже подали туристы из разных регионов России и иностранные гости.

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Программа фестиваля включает в себя не только неспортивную ловлю раков, самостоятельное изготовление снастей и рачьи бега, но и другие активности: тематические и творческие мастер-классы от Благотворительного фонда эко-просвещения «Твердая почва» и инклюзивного эко-центра «УЛЕЙ», шоу-дегустация раков, совместное изготовление арт-объекта «рак», туристическая полоса препятствий, катание по озерам на SUP-бордах, катание на лошадях, мастер-классы от Национального парка «Башкирия» — «Следы бобра», «Травы Башкирии» и лекция «Что делать при встрече с медведем».

Фестиваль направлен также на сохранение народных традиций и промыслов. Представители разных народностей, населяющих Башкирию, продемонстрируют народные обряды и творческие номера. Мастера представят свои работы на ярмарке изделий ручной работы и фермерской продукции.

Также на территории фестиваля появится «деревенская улица» с настоящими коровами, козами и другим домашним скотом – участники фестиваля смогут научиться доить корову или просто познакомить своих детей с животными, которых не встретишь в городской среде.

На следующий день после фестиваля участники могут с помощью туроператоров или самостоятельно отправиться на экскурсии в Национальный парк «Башкирия», Мурадымовское ущелье, на Юмагузинское и Нугушское водохранилище, в этно-парк «Иная», на эко-ферму «Башкирская коза».

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