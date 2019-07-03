Инвалиды обучающиеся на дому будут получать компенсацию
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В Башкирии активисты «Единой России» добились предоставления компенсаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому. Поддержала инициативу Эльвира Аиткулова – руководитель региональной общественной приемной Дмитрия Медведева и зампредседателя Госсобрания-Курултая РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
Все началось с обращения жительницы Башкирии. Она рассказала, что один из ее сыновей с ограниченными возможностями здоровья обучается дистанционно на дому в 11 классе. Женщина попросила оказать содействие в обеспечении ребенка бесплатным питанием либо предоставлении денежной компенсации.
— По словам заявительницы, ее сын относится к категории детей-инвалидов, поэтому по закону он должен получать бесплатное двухразовое питание. Однако обеспечение данной льготой школьников, обучающихся дистанционно, ранее не было регламентировано, — пояснила Эльвира Аиткулова.В результате работы партийцев депутатами были внесены изменения в действующие нормы. Теперь семьи, где дети с ограниченными возможностями здоровья, будут получать соответствующие компенсации.
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