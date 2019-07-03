В Белорецке обрушился мост ставший знаменитым благодаря фильму "Вечный зов"

В Белорецке обрушился некогда самый длинный в стране деревянный мост. Фотографии разрушенной переправы публикуют очевидцы в соцсетях. Местные жители считали его частью истории родного края и очень сожалеют о случившемся, сообщает сайт Newsbash.ru.



В 70-х годах в Белорецке проходили съемки культового советского сериала «Вечный зов». Тогда в массовке снялись сотни горожан. А гигантский мост стал известным на всю страну. Его было дорого и сносить, и восстанавливать. На его снос требовалось около четырёх миллионов рублей, а на реконструкцию — все 30 миллионов.