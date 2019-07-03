В Белорецке обрушился мост ставший знаменитым благодаря фильму "Вечный зов"
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В Белорецке обрушился некогда самый длинный в стране деревянный мост. Фотографии разрушенной переправы публикуют очевидцы в соцсетях. Местные жители считали его частью истории родного края и очень сожалеют о случившемся, сообщает сайт Newsbash.ru.
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