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В Белорецке обрушился мост ставший знаменитым благодаря фильму "Вечный зов"

Добавлено: 03.07.19
Просмотров: 40
Рубрика: Общество
Теги: Белорецкий район
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В Белорецке обрушился мост ставший знаменитым благодаря фильму "Вечный зов"

В Белорецке обрушился некогда самый длинный в стране деревянный мост. Фотографии разрушенной переправы публикуют очевидцы в соцсетях. Местные жители считали его частью истории родного края и очень сожалеют о случившемся, сообщает сайт Newsbash.ru.

Фильму «Вечный зов», съемки которого проходили на территории Башкирской АССР, исполняется 35 лет

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Фильму «Вечный зов», съемки которого проходили на территории Башкирской АССР, исполняется 35 лет
В 70-х годах в Белорецке проходили съемки культового советского сериала «Вечный зов». Тогда в массовке снялись сотни горожан. А гигантский мост стал известным на всю страну. Его было дорого и сносить, и восстанавливать. На его снос требовалось около четырёх миллионов рублей, а на реконструкцию — все 30 миллионов.

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