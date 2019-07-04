Недалеко от Нефтекамска хотят построить завод по утилизации особо опасных отходов: жители вышли с протестами

Жители Нефтекамска протестуют против строительства завода по утилизации и хранению самых опасных отходов — I и II класса. Предприятие должно появиться в 20 километрах от их города. Место под него выбрали возле поселка Камбарка в Удмуртии. Планируется, что завод будет перерабатывать 50 тысяч тонн ртути, мышьяка и плутония в год. Заработать он должен к 2023 году, сообщает сайт Newsbash.ru.





Одна из активистов, кто выступает против строительства завода, Альфия Гиздатуллина 21 июня обратилась напрямую к врио главы РБ.

— Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу постройки завода I-II класса опасности. Если постройка будет и возникнет утечка, до Уфы тоже дойдет заражение. Обязательно строить завод в густонаселенном пункте? Бомба замедленного действия. Будете ли вы предпринимать какие-то действия, что возле нашей республики будет существовать такой завод?

— Здравствуйте, уточните, пожалуйста, о каком заводе идет речь в вашем обращении, — единственное, что ответил сотрудник рабочей группы при администрации главы РБ по обращениям в соцсетях.

Вопрос Альфии заметили работники «Инцидента» — системы мониторинга региональной властью негативных постов в соцсетях. Вот только четкого ответа от представителей властей так и не последовало.Как говорит Альфия, с тех пор ответов не последовало. Общественники уверяют, что планируют выйти с плакатами на пикеты.В поселке Камбарка, где и планируется построить завод, местные жители уже вышли на митинги — один из них состоялся в конце июня. Прежде здесь уже утилизировали опасные отходы, в 40-х годах прошлого века здесь перерабатывали люизит — минерал для химоружия. Но в начале 2000-х завод начали ликвидировать. По мнению местных жителей, возрождение завода может стать причиной роста онкологических заболеваний.

Справка

В России для отходов установлено пять классов опасности. Опасность отходов определяется их физико-химическими свойствами, а также условиями их хранения или размещения в окружающей среде. I класс опасности (чрезвычайно опасные) — экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует. II класс (высокоопасные) — экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия. В России образуются ежегодно 11 тонн отходов I класса, 122 тонны отходов II класса, 1500 тонн отходов III класса. Понятие «Опасные отходы» используется в следующих случаях: отходы содержат вредные вещества, в том числе содержащие возбудителей инфекционных болезней, токсичные, взрывоопасные и пожароопасные, с высокой реакционной способностью, например, вызывающие коррозию, радиоактивные; отходы представляют опасность для здоровья человека и/или для нормального состояния окружающей среды.