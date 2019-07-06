Стало известно, в каких районах и городах Башкирии больше всего безработных
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Самое большое количество безработных зарегистрировано в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Салавате. Такие данные по состоянию на 1 июня опубликовало Минтруда РБ.Так, в этих городах живут 5 504, 1 274, 832, 710 безработных соответственно, сообщает сайт Newsbash.ru.
Также их много в Чишминском (645), Туймазинском (573), Кармаскалинском (520 человек) районах.
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