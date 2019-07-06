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В Башкирии медалью «Родительская доблесть» наградили 9 семей

Добавлено: 06.07.19
Просмотров: 125
Рубрика: Общество
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В Башкирии медалью «Родительская доблесть» наградили 9 семей

В Башкирии медалью «Родительская доблесть» наградили 9 семей. Согласно указу врио главы РБ Радия Хабирова, медаль выдается за заслуги в воспитании детей, большой вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций.

Награды получили:
- Бирский район – Александр и Ирина Федорины
- Калтасинский район – Мильсон и Любовь Алексеевы
- Куюргазинский район – Константин и Татьяна Сергеевы
- Мишкинский район – Андрей и Мария Михайловы
- Туймазинский район – Александр и Кумирихан Кирсановы
- Хайбуллинский район – Булат Бикбов
- Шаранский район – Анатолий и Людмила Гареевы
- Стерлитамак – Айрат и Василя Зариповы
- Уфа – Александр Буренин.

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