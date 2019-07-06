В Башкирии медалью «Родительская доблесть» наградили 9 семей. Согласно указу врио главы РБ Радия Хабирова, медаль выдается за заслуги в воспитании детей, большой вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций.





Награды получили:

- Бирский район – Александр и Ирина Федорины

- Калтасинский район – Мильсон и Любовь Алексеевы

- Куюргазинский район – Константин и Татьяна Сергеевы

- Мишкинский район – Андрей и Мария Михайловы

- Туймазинский район – Александр и Кумирихан Кирсановы

- Хайбуллинский район – Булат Бикбов

- Шаранский район – Анатолий и Людмила Гареевы

- Стерлитамак – Айрат и Василя Зариповы

- Уфа – Александр Буренин.

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