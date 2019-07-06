В Башкирии медалью «Родительская доблесть» наградили 9 семей
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии медалью «Родительская доблесть» наградили 9 семей. Согласно указу врио главы РБ Радия Хабирова, медаль выдается за заслуги в воспитании детей, большой вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций.
Награды получили:
- Бирский район – Александр и Ирина Федорины
- Калтасинский район – Мильсон и Любовь Алексеевы
- Куюргазинский район – Константин и Татьяна Сергеевы
- Мишкинский район – Андрей и Мария Михайловы
- Туймазинский район – Александр и Кумирихан Кирсановы
- Хайбуллинский район – Булат Бикбов
- Шаранский район – Анатолий и Людмила Гареевы
- Стерлитамак – Айрат и Василя Зариповы
- Уфа – Александр Буренин.
Читайте также
Общество
В Уфе нашли способ бороться с расклейщиками объявлений
Здравоохранение
В Башкирии стартовала акция «Здоровая республика – здоровый регион»
Общество
В Башкирии определили места для безопасной зимней рыбалки
Общество
В Башкирии работают телефоны «Горячей линии» по вопросам утилизации ТКО
Экономика
В Башкирии стали известны цены на жилье в городах и районах
Общество
Подведены итоги первого этапа конкурса «Самое красивое село Республики Башкортостан»
Общество
В Башкирии учреждена медаль "Родительская доблесть"
Общество
В Башкирии появится новая медаль для родителей