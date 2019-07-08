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В Уфе пройдет фестиваль «Семейное счастье»

Добавлено: 08.07.19
Просмотров: 129
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе пройдет фестиваль «Семейное счастье»

Сегодня, 8 июля, в Уфе пройдет фестиваль «Семейное счастье», посвященный Дню семьи, любви и верности. Мероприятие будет проходить на площади перед Государственным академическим русским драмтеатром. Начало в 17:00, сообщает сайт Newsbash.ru.

Гостей ждет обширная программа с веселыми аниматорами и зажигательным концертом. На мероприятии будут проходить кулинарные уроки от шеф-поваров, велошоу и детский велотриал, «ТелеСказка» с Аллой Кузьминой, барбекю-баттл и творческие конкурсы и мастер-классы «Город мастеров». Пройдет выступление детских и молодежных коллективов и артистов.

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Организатором выступает региональная общественная организация «Содружество многодетных семей Башкортостана» совместно с Ассоциацией женщин-предпринимателей РБ при содействии Администрации ГО город Уфа. Приглашаются все желающие.
Фото: Администрация Уфы.
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