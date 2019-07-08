В Уфе пройдет фестиваль «Семейное счастье»
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Сегодня, 8 июля, в Уфе пройдет фестиваль «Семейное счастье», посвященный Дню семьи, любви и верности. Мероприятие будет проходить на площади перед Государственным академическим русским драмтеатром. Начало в 17:00, сообщает сайт Newsbash.ru.
Гостей ждет обширная программа с веселыми аниматорами и зажигательным концертом. На мероприятии будут проходить кулинарные уроки от шеф-поваров, велошоу и детский велотриал, «ТелеСказка» с Аллой Кузьминой, барбекю-баттл и творческие конкурсы и мастер-классы «Город мастеров». Пройдет выступление детских и молодежных коллективов и артистов.
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Фото: Администрация Уфы.
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