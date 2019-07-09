В Бирске прошел праздник посвященный Дню семьи, любви и верности
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8 июля в Бирске врио Главы Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню семьи, любви и верности. Руководитель региона поздравил жителей республики с этим праздником и вручил медаль «Родительская доблесть» четырём семьям, внесшим значительный вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций, сообщает сайт Newsbash.ru.
– Сегодня мы вместе с вами начинаем большую, добрую традицию – каждый год 8 июля собираться именно здесь, в Бирске, и благодарить всех наших родных и близких за то, что они есть, – сказал Радий Хабиров. – Потому что семья – это самое главное, то, во имя чего мы живём, что даёт нам силы жить и работать.
– Желаю всем, чтобы мы, каждый в своей семье, берегли друг друга и чтобы от нашего тепла и того, что происходит у нас в семьях, мы могли согреть ещё кого-то, кто рядом с нами, – поддержала супруга Каринэ Хабирова.
– Желаю всем, чтобы мы, каждый в своей семье, берегли друг друга и чтобы от нашего тепла и того, что происходит у нас в семьях, мы могли согреть ещё кого-то, кто рядом с нами, – поддержала супруга Каринэ Хабирова.
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Перед началом праздника врио Главы Башкортостана осмотрел развернувшиеся на площади интерактивные площадки и выставки ремесленников. Праздничное мероприятие завершилось концертом мастеров искусств республики и выступлением Антона и Виктории Макарских.
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